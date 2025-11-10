我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鬼鬼日前也坦言與炎亞綸沒聯絡，表示朋友可以放在心中，不一定要黏在一起。（圖／記者朱永強攝影）

▲炎亞綸（右）與鬼鬼（左）在慶生活動上嘴對嘴接吻過，當時兩人感情超好。（圖／華貴娛樂提供）

男星炎亞綸今年開設自己的YouTube節目《我獨自升級》，他在節目上與星座大師唐綺陽聊天時，談到被一名認識20年的摯友「突然斷聯」，不禁紅了眼眶。而炎亞綸如今默認，這名摯友就是女星鬼鬼（吳映潔），他表示自己今年8月在鬼鬼生日時有約她想吃飯，但時間都對不上，所以沒見面了；炎亞綸也承認確實退鬼鬼追蹤，但在心裡還是把她當重要朋友。據《ETtoday新聞雲》報導，炎亞綸默認那位無預警與他斷聯的好友正是鬼鬼，他也確實退追鬼鬼IG。但炎亞綸覺得兩人沒鬧翻，笑問「退追」這件事有那麼重要嗎？他透露其實今年8月在鬼鬼生日時，自己還有傳訊息給她想約聚餐，但兩人時間都沒對上，後來就不了了之。炎亞綸猜測鬼鬼應該很忙，他自己也創了副業當CEO，聯絡時間自然會變少，但他覺得彼此都有在成長就夠了。炎亞綸也說自己其實蠻重感情的，鬼鬼在他心裡還是很重要的朋友。而鬼鬼面對被炎亞綸退追一事，她上月29日出席活動時也正面回應，坦言自己現在當媽媽了，確實比較沒時間與好友聯絡，生活重心都放在家庭上，「生活一直在變化，不去強求一定要黏TT才是朋友，他是我的朋友，我可以放在心中。」兩個人的說法都很官腔。鬼鬼過去和炎亞綸因拍攝電視劇《霹靂MIT》成為好友，感情一度好到可以在活動上互親。但2022年時，他們也曾因拍攝綜藝節目《來吧！營業中》吵架，當時兩人為了出菜順序起爭執，炎亞綸就已經退追過鬼鬼1次；他也曾因鬼鬼嘲笑他「地質學家」的事情生氣過，後來又和好，兩人吵吵鬧鬧的友誼狀態多次成為外界關注焦點。