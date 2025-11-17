我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《皇者雪莉》風味豐美飽滿，香氣醇厚猶如香草巧克力。（圖/黑松提供）

▲利特的最愛《皇者雪莉》原桶強度版限量 396 瓶；瓶身皆有獨立編號，首發即絕版。（圖/黑松提供）

台灣於蘇格蘭威士忌的消費金額高居全球第三，堪稱威士忌品飲大國；其中，又以風味香甜、層次豐富的雪莉桶酒款最受國人青睞。自「創世者」桶陳金高系列誕生以來，酒迷無不期待雪莉桶版本的問世。如今，黑松公司攜手金門酒廠取得西班牙赫雷斯（Jerez）產區極為稀有，有桶皇之稱的初次Oloroso 訂製雪莉桶，運用桶中仍留有未曾釋出的雪莉酒香，交織高粱酒的穀香與礦質共同熟成，造就了前所未見的中西風韻融合，正式推出限量八千瓶不到的創世者《皇者雪莉》桶陳金門高粱酒，更加碼發行帶有獨立編號 396 瓶極珍稀的「皇者雪莉・單一原桶強度」。迷人的雪莉桶風味，搭配桶內持續熟成的金門高粱，風味可期，可預見將再次引爆酒客與饕友的搶購熱潮。雪莉酒是西班牙特有的加烈酒，其濃郁香氣曾獲莎士比亞譽為「裝瓶的西班牙陽光」。黑松公司嚴選訂製自西班牙原產區的「初次Oloroso訂製雪莉桶」，承襲百年的精湛工藝首次運用於高粱酒的熟成，從桶源的特製選材到熟成的工序完全採用最高規格，只為了打造具有皇者之風的創世者桶陳高粱酒。當雪莉酒香遇見高粱甘香，在經過木桶陳化後所孕育出獨有的風韻，初聞猶如幽沉濃厚的黑巧克力與香草夾香氣，啜飲後隨即綻放出橙皮、烘培堅果般的風味與口感。雪莉桶的豐厚層次與高粱酒的桶陳交融，讓酒體圓潤飽滿，酒液入口時的油脂感猶如絲緞般滑過舌尖，尾韻在口內持續悠長的延展著，這帶著焦糖、皮革香與果乾香氣的味蕾氣息，讓人留下繚繞的甘美餘韻。創世者《皇者雪莉》的誕生，正是黑松公司與金門酒廠「為桶而生」的訂製實踐。每一滴酒液皆為訂製雪莉桶而設計，從發酵、蒸餾到熟成，全程依桶材特性微調，使高粱在長期熟成中，能呼吸木質中雪莉原酒油脂層的香氣，釋放出圓潤厚實的酒體結構。選用來自西班牙赫雷斯原產區的「初次Oloroso訂製雪莉桶」，其內壁仍留有最無損來自雪莉原酒的氧化層與脂質，讓酒體吸附前所未有的深度與層次，是全球釀酒師夢寐以求卻難以得到的夢中情桶。本次「皇者雪莉・單一原桶強度版」更是於為數不多的赫雷斯雪莉桶中精心挑選，並奢侈的以桶強原酒裝瓶，保留雪莉桶中最純粹的香氣與力度，極限量僅 396 瓶、每瓶具有獨立編號，象徵這場中西釀造藝術的唯一珍藏。以時間淬鍊，展現出中西合併的完美平衡──它不單單僅是一款酒，更是藉以時間雕琢後的完美藝術品。當東方的高粱遇上西方的雪莉桶，兩種釀造文化在時間中交融，造就創世者《皇者雪莉》桶陳金高系列的誕生。黑松公司與金門酒廠以頂級製酒工藝與創新精神，將傳統高粱酒推向藝術級的品飲高度。一如品牌代言人 Super Junior 利特所展現的成熟氣韻，「皇者雪莉」不追隨潮流，只留下時間淬煉的餘韻。「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」11/19(三)起於7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，並於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，建議售價4,980元；超限量的利特限定版「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒 單一原桶強度」11月19日將於全台各地區酒類專賣店開賣，建議售價5,880元（實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準）。限量釋出、手刀快搶，一切只因獨有風味難以再現！現正邀你親身體驗創世者「皇者雪莉」桶陳金高的味蕾極致風華。