我是廣告 請繼續往下閱讀

位於衣索比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi），23日發生噴發，距離上次噴發至少已是萬年之前，因此也被外媒稱為人類有紀錄以來首次噴發。火山活動發生後，高聳達9至14公里的火山灰柱被送入大氣層，影響遠至印度及巴基斯坦地區，部分航班因此取消。《路透社》引用美國國家航空暨太空總署（NASA）的衛星照顯示，海利古比火山噴出的大量火山灰飄向紅海，在越過葉門和阿曼之後，於週二覆蓋了巴基斯坦和印度北部部分地區。印度氣象局（IMD）在聲明中表示，火山灰正在朝中國方向移動，預計不會對本已遭受嚴重空污的德里造成顯著影響。由於火山灰擾亂了航班視野，印度航空（Air India）和阿卡薩航空（Akasa Air）25日宣布取消了一些國內外航班，以便對「在海利古比火山爆發後、飛越某些地理位置的飛機進行預防性檢查」，包含飛往吉達（沙烏地阿拉伯一座城市）、科威特、阿布達比（阿拉伯聯合大公國首都）等中東目的地的定期班次。原文連結：