總統賴清德日前接受外媒專訪提到，贊成台積電赴美，協助美國達到製造全球50%目標。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表示，台灣將會協助美國訓練勞工，協助建立產業，讓在野黨批評政府掏空台灣半導體產業。當行政院長卓榮泰今（5）日被問到在野黨批評半導體赴美是掏空台灣，他直言「不可能」。賴清德4日接受《紐約時報》（The New York Times）交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪。當被問到美國總統川普曾表達，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片。賴清德表示，如何快速達到目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合。另外，盧特尼克接受專訪表示，當被問到訓練勞工是否納入談判內容，他回應，目前不方便透露過多的細節。但他特別強調：「毫無疑問地，他們（台灣）將會負責訓練美國當地的勞工。」近期這類說法都讓質疑台灣政府在協助美國掏空台灣半導體產業。立法院國民黨團批，賴政府把「半導體命根子」親手推向美國，更認為台灣幫美國訓練工程師，那更是把台灣的大腦跟心臟通通外流，是把台灣過去40年累積起來的半導體生態系，徹底連根拔起。卓榮泰與經濟部長龔明鑫今日出席「卓越中堅企業獎」時，媒體提問怎麼看在野黨批評半導體赴美是掏空台灣，即便卓榮泰並未停下來說明，但也留下「不可能」3個字，表達自己態度。卓榮泰致詞中提到，政府面對關稅最先想到中小企業，所以在4月初關稅公布後就提出產業支援政策，目前也編列930億元特別預算。他表示，台美關稅已經進入最後階段，靜待可以進一步，不要讓產業界一直在一個不定的狀態。他表示，政府將會爭取不比競爭對手更高的關稅，秉持國家競爭力、產業競爭力、糧食安全及國人健康等原則。