▲ 黃偉哲與郝培芝一起拜會通路商，提供鳳梨樣品試吃。（圖／南市府提供)

▲ 黃偉哲與郝培芝一起前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商。（圖／南市府提供)

為拓展台南農產品進軍歐洲市場，台南市長黃偉哲近日率團訪問法國拓寬國際通路。行程中黃偉哲前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商外，也在駐法代表處大使郝培芝的安排下，與法國台灣食品通路商會面，雙管齊下針對鮮果外銷與農產加工品進行商談。黃偉哲表示，台南是台灣的農業重鎮，全年盛產各類優質鮮果，此次赴法國並提供新鮮水果樣品，鎖定歐洲核心市場進行推廣。台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，獲當地貿易商高度評價，認為台南水果品質優異，具有與拉美或東南亞產品區隔市場的競爭優勢。黃偉哲也向台灣食品通路商展示多項台南各區特色農產加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及多樣特色飲品點心，不僅健康養生符合歐洲消費趨勢，加工品運輸、保存便利的性質也令通路商反響熱烈。南市府團隊此行實地了解法國果品分銷制度及消費者喜好，對未來農產品外銷策略規劃極具參考價值，未來南市府將持續整合民間業者與國際通路資源，讓台南農產品站穩歐洲、走向世界。