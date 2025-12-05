我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市林口區文化路二段今（5日）發生一起驚悚死亡車禍，一名77歲的鍾姓婦人當時騎機車從中山路的停車場騎出，才剛準備右轉文化路二段，瞬間遭到後方的大貨車追撞，當場被捲進前輪下動彈不得。由於撞擊力道大，機車則噴飛撞外向車道的小客車。警消獲報到場，將鍾婦救出並送往醫院，最終仍因傷重宣告不治。據了解，這名77歲的鍾姓婦人當時剛從中山路旁的停車場騎出，怎料，機車才剛起步約10秒鐘，欲右轉文化路二段時疑似因切換車道不慎，遭到後方53歲王姓男子駕駛的大貨車衝撞，整個人當場被卡在大貨車的右前輪，而機車則噴飛撞上外車道24歲孫姓女子駕駛的小客車，場面相當驚悚。警消獲報到場後，將卡在車輪下的鍾婦救出，發現已當場失去呼吸心掉，經送往林口長庚醫院急救後仍舊宣告不治。警方依規定替駕駛大貨車的王姓男子以及駕駛小客車的孫姓女子進行酒測，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。