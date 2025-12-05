日本職棒軟銀鷹內野手山川穗高前（3）日與球團進行合約談判，最終以維持現狀的4.5億日圓（約合新台幣9081萬元）年薪，加上激勵獎金，完成續約。山川穗高在經歷上屆經典賽的身心壓力與賽後傷勢後，如今對國家隊徵召仍心存顧慮。面對明年3月即將開打的經典賽，曾身披日本隊戰袍的他，罕見以「完全不想參加」明確表態婉拒，坦言代表國家出戰所需承受的重責與壓力仍令他心有餘悸。儘管婉拒了國家隊，山川的鬥志未減，誓言在新賽季挑戰「50轟」的無敵境界。
上次受傷仍心有餘悸 山川穗高婉拒明年經典賽
談到明年3月即將舉行的經典賽，曾參加過2023年經典賽的山川穗高明確表示「完全不想參加」，公開婉拒了這次國家隊的徵召。山川解釋道：「參加那個（經典賽）很可怕。大家只看到好處，但那真的需要很大的勇氣。畢竟是代表國家出戰，不是一句『我要參加』這麼簡單的事，需要有相當的覺悟。」
在2023年經典賽結束後，山川穗高便在下個球季開季時因下半身肌肉緊繃而遭註銷登錄。他開玩笑地表示：「以我今年的成績，根本不可能被選上吧。這次我會在電視機前大喊『加油』來支持他們。」山川本季例行賽的成績為打擊率0.226、23 轟、62分打點。儘管如此，他在日本大賽中仍繳出「連三場開轟」的表現，並榮獲 MVP，為軟銀奪冠做出貢獻。
山川穗高誓言進入「無敵境界」 下季目標直指50轟大關
雖然本季無緣個人獎項，但山川穗高已經將目光投向了下一季。他興奮地表示，下個賽季將追求「壓倒性的成績」，誓言要達到「無敵的境界，讓投手覺得無球可投」。
為了達到這一目標，山川特別將全壘打數量視為關鍵指標。他的生涯單季最高紀錄是2018年的47轟，但現在他將目光鎖定在更高的里程碑。「在這個時代，如果能打出 50 支全壘打，不是很厲害嗎？」山川說道，他提到養樂多的村上宗隆在「非彈力球」時代還是能打出56轟，這讓他意識到自己「也許能辦到」。
消息來源：《Full-Count》
