我是廣告 請繼續往下閱讀

華邦電今（5）日公布11月營收86.29億元，月增4.9%、年增38.7%，創2022年6月以來新高。在記憶體行情轉強帶動下，華邦電前11月累計營收796.35億元，年增5.85%。AI應用需求強勁推升記憶體價格，DRAM現貨價持續上漲。法人預估華邦電明年獲利看佳，每股稅後純益有望挑戰7.5元。根據路透報導，華邦電董事會已批准大幅提升資本支出至11億美元，主因是全球客戶湧入下單，甚至提出長期合作需求。華邦電總裁陳沛銘表示，近期收到大量客戶請求，有客戶甚至提出了長達六年的長約需求，並強調「很多客戶都來求助，希望我們能協助供應」。華邦電股價今日同步強勢表態，終場收在61.8元，大漲6.9%。