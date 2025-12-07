你在台灣遇過姓「八」、「丙」、「唱」、「赫連」的人嗎？這些姓氏在台灣只有1人姓！台中稀有姓氏聯誼會6日舉辦「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引擁有稀有姓氏的人士齊聚交流，聯誼會發起人、前台中副市長令狐榮達表示，自己姓氏稀有，對姓氏文化很感興趣，希望透過舉辦活動交流，加深文化認同。網友們也驚嘆，「稀有姓氏竟然有聯誼會」、「高中同學姓毒，當時據說台灣只有10戶」。
「令狐」最早是地名 全台僅有18人
令狐榮達表示，3年前他還在台中副市長任職期間，因緣際會之下成立稀有姓氏LINE群組，一開始成員只有20幾人，到現在已經發展到逾240位成員，涵蓋200多個姓氏，其中還有全國僅有1人姓的「赫連」、只有6人姓的「第五」，6日首次舉辦「稀有姓氏奇緣初遇」聯誼活動，希望可以加深文化認同，並在未來成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，讓特殊姓氏更多交流。
令狐榮達分享，「令狐」全台僅有18人，最常被問「與小說《笑傲江湖》男主角令狐沖關係」，其實「令狐」這個罕見複姓，可追溯到戰國時代山西的古地名「令狐」，後人就以該地名為姓氏。另一位聯誼會發起人麻高霖也分享趣事，他指出「麻」姓在台灣約有百餘人，國中時遇到班上有同學姓「別」，其他同學笑說他們站在一起就是「別找麻煩」。
僅有1人姓有268個 高雄內門特殊姓氏超多
根據內政部2023年「全國姓名統計分析」資料指出，全國共有1785個姓氏，人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口超過5成。全國僅有1人使用的姓氏則多達268個，像是「八、丙、唱」等，占15.01％，僅有2人使用的姓氏則有115個，包括「入、立、下」等，占6.44%。
活動消息一出，也讓網友驚嘆「稀有姓氏竟然有聯誼會」、「高中同學姓毒，當時據說台灣只有10戶」。過去「台中事」也在Threads分享，2023年台灣常見姓氏前130名排行榜，就有民眾貼上身分證表示自己姓「開」，從小的綽號就是開玩笑；更有人指出，自己老家在高雄內門，當地有很多特殊姓氏，像是「力、机、姬、東、童、月、毒、鄂」等，「以前還沒出社會時候以為這些姓氏很普通，出了社會才知道這些姓氏多特別」。
台中市政府、內政部、Threads
