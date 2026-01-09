我是廣告 請繼續往下閱讀

方野／資深媒體人近日台北市長蔣萬安宣布自9月起「國中小學營養午餐全面免費」，台中市、高雄市與基隆市也隨之宣布跟進，目前六都中僅台南市、新北市未跟進全面免費 。 然而當台南黃偉哲市長被問到是否跟進時，黃偉哲以「北部縣市炫富，造成其他縣市困擾」回應，卻引來台北市議員游淑慧批評。筆者認為可能是黃偉哲市長說出蔣萬安的心裡話，游淑慧的批評就只是為了護航蔣萬安在選舉年拚連任大開政策利多的作法，如果以同樣的檢視標準，怎麼只能批評台南市長黃偉哲，而不批評同樣沒有跟進免費營養午餐的新北市長侯友宜？筆者認為這波免費營養午餐之亂，大家好像都劃錯重點，大家目前都把焦點放在是否「 免費」，但是大家似乎忘記一件事情，營養午餐就是要「 營養」、「好吃」，如果因為「 免費」 而導致採購預算受限，讓營養午餐變得「 不營養」、「不好吃」，那這會是家長們所樂見的嗎?在2014年彰化就有議員質詢的縣長卓伯源，縣府推動的免費營養午餐菜色差、水果爛，讓學童視中午用餐為痛苦的差事，校園流傳午餐時間是「痛苦的時間到了」。此外，推動免費營養午餐的目的是為了替家長省錢，但卻可能製造出更多的問題，例如，食物不美味可口，學童食用的意願就不高，一來可能家長就要另外送餐造成家的地不便，二來衍生廚餘去化的問題，筆者認為這些問題聰明的政治人物們應該都有思考過，但就是因為選票考量，只能硬著頭皮跟進推動。至於游淑慧也在她的貼文提到，台北的房價、物價、托兒所、幼兒園這些費用和台南差距，來合理化蔣萬安免費營養午餐的正當性，但她沒告訴我們的是台北跟台南的薪資差距有多少，根據去年六月勞動部公布的「 全台各縣市薪資排行」 資料，台北市平均月薪5萬3582元，台南則為市3萬9599元，台北市的平均月薪遠多台南1萬3000元，還美其名的說要減輕台北市家長負擔，如果這不是炫富，那什麼才是炫富？游淑慧貼文更拿軍購案跟營養午餐經費做類比，更顯得不倫不類，忘記他祖父蔣經國曾經說過，不能拿買醋的錢去買醬油，拿買醬油的錢去買醋 ，軍購案是中央的預算，地方政府根本毫無置喙的餘地，也不能拿買戰機的預算去提供免費的營養午餐；雖然免費營養午餐是地方首長可以選擇是否跟進，但非法定社福政策卻會導致預算排擠，相較於台北基礎建設完善，台南則是處於正在起步的新興城市，捷運等基礎建設都需要經費挹注，非法定社福的經費如果多了，那蓋捷運的經費可能就少了。最後，呼籲一下我們台北市的蔣萬安市長，台北市的財力是遠勝於南部縣市，但也請不要有錢就是任性，在選舉年天外飛來的免費營養午餐政策，讓各個縣市長陷入財政永續與讓選民壓力取捨的道德困境，也請台北市的議員大人不要因為台南的黃偉哲市長說了真心話，就酸言酸語批評，反而應該努力監督營養午餐的菜色，讓台北市的學童吃得健康營養才是正辦。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com