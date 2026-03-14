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直接把舞台變成大型潑水派對

還臨時邀請粉絲上台一起合唱歌曲

有望再帶來超過10首歌的表演！

▲李泳知（如圖）去年登上「高雄櫻花季」時為歌迷帶來許多精彩表演。（圖／寬寬整合行銷提供）

韓國人氣饒舌歌手李泳知今（14）晚將在高雄櫻花季音樂節擔任壓軸嘉賓，年僅23歲的她憑藉強烈舞台魅力與綜藝感，在亞洲年輕族群中擁有極高人氣，去年也曾登上同一舞台嗨翻全場，今年再度回歸，預計帶來約40分鐘演出，《NOWNEWS今日新聞》為您李泳知舞台必看的3大亮點，同時為您附上去年11首歌歌單，在活動前預習泳知的舞台魅力！李泳知的音樂節舞台向來以「嗨到失控」聞名，去年她在櫻花季演出時，，帶動全場一起狂歡，不僅如此，她，完全打破歌手與觀眾的距離，今年壓軸登場預計晚上9點30分登台，一路唱到10點10分，帶來約40分鐘演出，為了被李泳知選上台合唱，許多粉絲已經熬夜背歌詞、翻出去年表演的11首歌單，只求在現場被翻牌！而根據去年的演唱數量，寵粉的李泳知也李泳知又被「饒舌天才少女」，16歲時她參加《高等Rapper3》時成為節目最年輕女冠軍，後來又在《Show Me The Money》中展現壓倒性的舞台魅力，再次拿下冠軍，實力與話題兼具。她低沉有力的聲線加上極具感染力的現場表演，使她迅速成為韓國嘻哈圈最受矚目的新生代之一，也奠定她在hiphop界的重要地位。除了音樂實力，李泳知的直率個性與綜藝感也深受年輕族群喜愛，甚至被形容為「MZ世代文化總統」，她不僅活躍於音樂舞台，也在綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》等節目中展現超強幽默感，去年她首次登上櫻花季舞台時，還用中文大喊「水啦！」炒熱現場氣氛，瞬間拉近與台灣觀眾的距離，今年再度來台，也讓粉絲期待她會帶來更多即興互動。