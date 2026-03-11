伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美國與以色列的襲擊中身亡，兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任新任最高領袖。外媒披露，穆吉塔巴在英國、阿聯及多個歐洲國家，掌握至少30億美元海外資產，甚至倫敦的豪宅就緊鄰以色列大使館。
耶路薩冷郵報引述The Media Line中東新聞報導，穆吉塔巴在伊朗國內，還在英國倫敦、阿聯以及其他數個歐洲國家控制著價值至少30億美元的龐大金融帝國，然而這些資產在官方所有權文件中均未出現其姓名。
穆吉塔巴利用這些房產與資產洗錢、資助其控制的機構。他是倫敦市中心與北部數處豪宅的實際擁有者，其中一處位於英國首都警戒最森嚴的區域之一，距離以色列大使館僅數公尺之遙。
伊朗商人安薩里（Ali Ansari）是穆吉塔巴採購房產與投資的代理人。安薩里與管理伊朗經濟主要金融寡頭的革命衛隊有聯繫，穆吉塔巴在是軍方保安機構的核心角色，此外安薩里的父親也被哈米尼任命為兩伊戰爭後的重建委員會成員。
報導也提到，穆吉塔巴曾受性功能障礙與精子數量低下所苦，曾為此前往倫敦接受治療。可以推論當時已在倫敦從事商業活動的安薩里，與伊朗情報部門協調安排此事。維基解密（WikiLeaks）發布的美國國務院文件，穆吉塔巴與妻子在1998年至2007年間四度前往倫敦，並在惠靈頓與克倫威爾的兩家高級診所接受不孕症治療，最後一次為期兩個月的倫敦行程，費用高達一百萬英鎊。
安薩里最初利用與國家相關的工業與貿易特權建立業務，隨後將活動擴張至英國、瑞士、阿聯、馬來西亞等國，透過離岸空殼公司，規避制裁、為革命衛隊和政權洗錢，以及從倫敦和世界其他地方資助革命衛隊及其代理組織（特別是黎巴嫩真主黨）方面發揮重要作用。
除了擁有伊朗最大的私營銀行之一未來銀行（現因內部貸款給自己的項目而被宣布破產），安薩里還擁有德黑蘭巨大的伊朗購物中心（Iran Mall）以及在行動通訊、電信、飯店與工業製造領域的投資。
安薩里購買並交由莫傑塔巴使用的所有倫敦房產中，位於王宮綠地三號六樓與七樓的一處複式公寓最受關注。這處豪華公寓直接俯瞰以色列駐倫敦大使館，甚至用肉眼就能觀察到大使館區內的所有動向與活動。
雖然安薩里的律師否認將部分資產或房產權限交給新任最高領袖穆吉塔巴，一名熟悉伊朗財務狀況的消息人士告訴The Media Line，安薩里與哈米尼關係如信徒與宗教領袖，安薩里會以宗教捐獻名義資助接班人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
穆吉塔巴利用這些房產與資產洗錢、資助其控制的機構。他是倫敦市中心與北部數處豪宅的實際擁有者，其中一處位於英國首都警戒最森嚴的區域之一，距離以色列大使館僅數公尺之遙。
伊朗商人安薩里（Ali Ansari）是穆吉塔巴採購房產與投資的代理人。安薩里與管理伊朗經濟主要金融寡頭的革命衛隊有聯繫，穆吉塔巴在是軍方保安機構的核心角色，此外安薩里的父親也被哈米尼任命為兩伊戰爭後的重建委員會成員。
報導也提到，穆吉塔巴曾受性功能障礙與精子數量低下所苦，曾為此前往倫敦接受治療。可以推論當時已在倫敦從事商業活動的安薩里，與伊朗情報部門協調安排此事。維基解密（WikiLeaks）發布的美國國務院文件，穆吉塔巴與妻子在1998年至2007年間四度前往倫敦，並在惠靈頓與克倫威爾的兩家高級診所接受不孕症治療，最後一次為期兩個月的倫敦行程，費用高達一百萬英鎊。
安薩里最初利用與國家相關的工業與貿易特權建立業務，隨後將活動擴張至英國、瑞士、阿聯、馬來西亞等國，透過離岸空殼公司，規避制裁、為革命衛隊和政權洗錢，以及從倫敦和世界其他地方資助革命衛隊及其代理組織（特別是黎巴嫩真主黨）方面發揮重要作用。
除了擁有伊朗最大的私營銀行之一未來銀行（現因內部貸款給自己的項目而被宣布破產），安薩里還擁有德黑蘭巨大的伊朗購物中心（Iran Mall）以及在行動通訊、電信、飯店與工業製造領域的投資。
安薩里購買並交由莫傑塔巴使用的所有倫敦房產中，位於王宮綠地三號六樓與七樓的一處複式公寓最受關注。這處豪華公寓直接俯瞰以色列駐倫敦大使館，甚至用肉眼就能觀察到大使館區內的所有動向與活動。
雖然安薩里的律師否認將部分資產或房產權限交給新任最高領袖穆吉塔巴，一名熟悉伊朗財務狀況的消息人士告訴The Media Line，安薩里與哈米尼關係如信徒與宗教領袖，安薩里會以宗教捐獻名義資助接班人。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。