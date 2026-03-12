我是廣告 請繼續往下閱讀

信義房屋與永慶房屋之間的房仲龍頭商譽戰打進法院。信義房屋指控永慶房屋長期利用「黑心信義還我錢來」相關議題，在實體看板、影音平台、社群媒體與關鍵字廣告中影射其為「黑心仲介」，嚴重損害公司名譽與營業信譽，因此提告求償1億元，並要求在三大報頭版刊登判決書。台北地方法院審理後認定，永慶房屋確有侵害信義房屋名譽權及信用權的行為，判決須賠償1000萬元，並負擔費用在永慶房仲網刊登信義房屋勝訴啟事7天，全案仍可上訴。信義房屋主張，永慶房屋明知臉書粉絲專頁「黑心信義，還我錢來」相關言論可能影響其商譽，卻仍以「假澄清之名行誹謗之實」，在官網、影音平台與各大媒體通路大量使用「黑心信義還我錢來」字樣，並刻意以加粗、放大字體呈現，吸引閱聽者注意。信義房屋指出，永慶房屋甚至在YouTube發布相關說明影片，在官網與社群平台加上「#黑心信義」「#信義房屋」等標籤，並在大台北地區懸掛上百面大型廣告看板，使相關負面訊息持續擴散。此外，信義房屋也指控永慶房屋與好房公司購買「信義房屋」為關鍵字廣告，當民眾搜尋相關字詞時，頁面會出現「永慶房屋警示黑心仲介手法—拒絕聯手投機客兩面賺價差」等廣告內容，藉此影射信義房屋為不良仲介，影響消費者對兩家公司誠信與專業度的評價，進而干擾市場交易秩序，因此主張營業利益損失及商譽價值減少，向永慶房屋求償共計1億元。對此，永慶房屋則反駁指出，信義房屋多年來仍持續獲得各項品牌與企業排名，例如連續15年獲得《讀者文摘》信譽品牌白金獎，以及連續28年在《天下雜誌》2000大企業調查房仲類排名第一，可見其名譽與商譽並未受到實質損害。永慶房屋並表示，「黑心信義，還我錢來」粉絲專頁所揭露內容，多數並非憑空虛構，且粉專成立者曾任信義房屋副總，公司有理由相信其具備揭露內情的能力，因此相關評論屬於對可受公評之事的意見表達，應受憲法言論自由保障。台北地院審理認為，永慶房屋在廣告中使用加粗、放大的「黑心信義還我錢來」字樣，並透過影音影片與關鍵字廣告大量傳播，確實足以使一般閱聽者產生對信義房屋的不利印象。法院指出，相關廣告常以鮮豔背景凸顯八字標語，而「粉絲團」、「與本集團無關」或「案件審理中」等說明文字則相對縮小，閱聽者短暫瀏覽時，容易僅留下負面印象，已侵害信義房屋的名譽權與信用權。至於損害金額部分，法院指出信義房屋雖主張營業利益損失高達5.7億元，但房市景氣同時受到戰爭、升息與整體市場擴張等多重因素影響，信義房屋2016年至2021年間成交件數仍持續增加，僅市占率因市場規模擴大而下降，難以認定營業利益減少完全由永慶房屋行為造成。不過，信義房屋委託畢馬威財務諮詢公司進行品牌價值鑑定，評估2020年至2022年間商譽價值因負面影射至少減損約3031萬餘元。法院綜合考量永慶房屋散布相關字樣長達兩年以上、傳播範圍遍及全台，並斟酌兩造資本額、營收規模及廣告投放影響力，認定情節重大，最終判決永慶房屋應賠償信義房屋1000萬元，並負擔費用在永慶房仲網刊登信義房屋勝訴啟事7天，以回復其名譽。對此，永慶房屋表示，本件一審判決結果尚非確定判決，將依法提起上訴，以維護自身權益。