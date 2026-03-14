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▲ 數量極多且集中的蘭花造景，讓觀賞民眾眼睛為之一亮。（圖／南市府提供）

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」展期將於3月16日結束，其中於官方臉書粉專同步舉辦的蘭花景觀競賽「最佳人氣獎」票選活動也進入最後倒數階段。臺南市政府提醒民眾，除可把握最後機會前往後壁參觀蘭展，還可上官方臉書為心儀作品點讚應援，就有機會獲得精美神祕好禮。臺南市政府指出，臺灣國際蘭展即將迎來最後一個週末，目前包括高鐵嘉義站、 臺鐵後壁站都有接駁專車直達展區，而臺鐵後壁站與菁寮間也有免費接駁車，歡迎民眾多加利用，白天可以賞蘭展並順遊後壁、菁寮等周邊人文風光，晚上還可看臺灣燈會。除了現場參觀，這次活動於臉書粉絲專頁「臺灣國際蘭展暨花卉科技展」也規劃應援驚喜，只要在3 月 16 日下午 2 點前，到參賽者貼文按讚，支持的景觀若獲得最佳人氣獎即可參加抽獎活動。南市府表示，由於周末人潮較多，「臺灣花卉科技展區」採取「號碼牌＋現場排隊」兩種入場方式，民眾可現場抽號碼牌優先入場，如未持號碼牌也可現場排隊入場。此外，市府特別於「臺灣花卉科技展區」設置「臺南農產精品館」，集結在地農漁會、優質農企業與小農品牌，更邀請市府人氣吉祥物菜奇鴨、夜奇鴨與魚頭君將輪流於蘭展入口處與民眾見面，民眾在沉浸花海之餘，別忘了來精品館，一站購足最具代表性的臺南好物。