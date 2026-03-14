中央氣象署表示，今（14）大陸冷氣團逐漸減弱，各地水氣少，氣溫回升，不過輻射冷卻影響，日夜溫差大，清晨局部低溫下探8度，未來一周天氣偏乾，各地降雨機率較低，不過周日要留意，迎風面僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
今天天氣：大陸冷氣團減弱！白天氣溫回升
今（14）日大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，日夜溫差大。
今日清晨將是未來一周最低溫的時間，中部以北到宜蘭低溫11度至13度，南部、花東地區15度至17度，高雄以北有10度以下低溫機會，竹苗最冷探8度低溫。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗空品區及澎湖
橘色警戒：中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天天氣：水氣偏少 東側迎風面有零星雨
周日冷空氣減弱，清晨輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：各地晴到多雲 周五有東北季風增強
下周一、下周二各地晴到多雲，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大；下周三、下周四各地晴到多雲，天氣舒適，迎風面東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨。
下周五又變天！新一波東北季風增強，北部、宜蘭氣溫變涼，迎風面桃園以北、東部、恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署、環境部
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今（14）日大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，日夜溫差大。
今日清晨將是未來一周最低溫的時間，中部以北到宜蘭低溫11度至13度，南部、花東地區15度至17度，高雄以北有10度以下低溫機會，竹苗最冷探8度低溫。
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗空品區及澎湖
橘色警戒：中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天天氣：水氣偏少 東側迎風面有零星雨
周日冷空氣減弱，清晨輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：各地晴到多雲 周五有東北季風增強
下周一、下周二各地晴到多雲，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大；下周三、下周四各地晴到多雲，天氣舒適，迎風面東部、東南部、恆春半島有零星短暫雨。
下周五又變天！新一波東北季風增強，北部、宜蘭氣溫變涼，迎風面桃園以北、東部、恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。