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美國總統川普（Donald Trump）接連對委內瑞拉、伊朗等國出手，外界普遍預測，古巴共產政權很可能就是下一個目標，川普9日曾表示，古巴只剩「最後一口氣」，華府不排除「友善接管」；而古巴共和國國家主席兼古巴共產黨中央委員會第一書記卡內爾（Miguel Díaz-Canel）週五證實，已與美國展開會談磋商，但強調達成協議需要時間。綜合《衛報》、《POLITICO 》等外媒報導，古巴近年面臨嚴重的能源危機，今年1月美國突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）逮捕並押往紐約受審後，對支撐古巴經濟至關重要的委內瑞拉石油供應也被切斷，全國大停電等情況雪上加霜。卡內爾13日發表電視講話，證實古巴政府已與美國展開談判，聲稱過去3個月沒有燃料進入古巴，國內能源儲備下降，古巴的電力系統越發不穩定。報導指出，川普已指派美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）處理古巴議題，因盧比歐出身古巴移民家庭，其父母當年為了逃離共產政權而前往美國，盧比歐的從政生涯一直在倡導哈瓦那的政權更迭。不過，古巴駐美國大使里維拉（Lianys Torres Rivera）13日接受《POLITICO 》採訪時，警告對哈瓦那的政治體制進行改革是「絕對禁止」的，之所以與美國直接展開對話，是希望透過協商尋找解決分歧的方法，內容不涉及古巴的內部事務，比如該國的憲政體制、政治模式以及社會主義經濟等等。原文連結：