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▲多明尼加今日排出的打線極為恐怖，從1棒到9棒全數在大聯盟擁有單季20轟以上的實力。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國打線在多明尼加先發桑契斯（Cristopher Sanchez）面前猶如待宰羔羊，全場僅敲出零星2支安打。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰，韓國隊今（14）日於邁阿密遭遇史詩級慘敗，以0：10遭多明尼加在第7局提前扣倒。儘管韓國隊時隔17年再度殺入複賽，但在「多明尼加高牆」面前，投打兩端皆顯得無能為力。韓國球評分析指出，多明尼加今日獲勝的關鍵，竟在於這群「重砲軍團」主動放棄強力揮擊，改採精準擊球策略。多明尼加今日排出的打線極為恐怖，從1棒到9棒全數在大聯盟擁有單季20轟以上的實力。然而，根據韓媒《體育韓國》分析，這群力量驚人的巨星在對陣韓國隊時，展現了極高的戰術執行力——他們不再追求權力揮擊（Full Swing），而是針對韓國投手球速較慢、多變化的特性，改採「縮短揮棒、強化擊球點」的戰術。電視台球評尹錫敏在解說中驚嘆：「這群強打者對壞球絕對不出手！被安打的球並非失投，即便球投在好球帶邊角，他們也能精確擊中。」這種「重砲玩細活」的策略，徹底瓦解了韓國隊的防守信心。第1棒：塔提斯（Fernando Tatis Jr.）／右外野手第2棒：馬提（Ketel Marte）／二壘手第3棒：索托（Juan Soto）／左外野手第4棒：小葛瑞羅（Vladimir Guerrero Jr.）／一壘手第5棒：馬查多（Manny Machado）／三壘手第6棒：卡米內羅（Junior Caminero）／指定打擊第7棒：羅德里奎茲（Julio Rodriguez）／中外野手第8棒：拉米瑞茲（Agustin Ramirez）／捕手第9棒：培多莫（Geraldo Perdomo）／游擊手韓國隊先發左投柳賢振今日迎來他在國家隊的最後一舞，可惜最終留下1.2局失3分的遺憾成績。隨後登場的後援投手群同樣崩盤，尤其被寄予厚望的「火球男」郭彬，雖然飆出156公里的速球，但在3局下卻因心理壓力導致控球大亂，連續送出3次保送，其中包含兩次致命的「擠兌」失分。多明尼加打者展現了極高的耐心，在選球端（Eye Games）完全壓制韓國投手，讓韓國隊在第3局結束時就已陷入0：7的絕望深淵。進攻方面，韓國打線在多明尼加先發桑契斯（Cristopher Sanchez）面前猶如待宰羔羊，全場僅敲出零星2支安打。桑契斯在5局投球中狂飆8次三振，平了賽會紀錄，完全封鎖了韓國隊引以為傲的新生代強打。韓國隊17年來首度晉級第二輪的喜悅，在邁阿密化為烏有。韓媒總結這場比賽時指出，多明尼加不僅展現了壓倒性的身體天賦，在「比賽閱讀能力」與「戰術針對性」上更是遠超韓國。韓國棒球要重回世界舞台，如何學習這種在不同強度比賽中調整打擊型態的「智慧型棒球」，將是未來最重要的課題。