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▲2026世界棒球經典賽（WBC）一戰定生死的八強淘汰賽今（14）日在邁阿密點燃戰火，首波對戰由韓國硬碰多明尼加。韓國先發投手柳賢振主投1.2局就提前退場。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強複賽點燃戰火，多明尼加與韓國隊於今（14）日在邁阿密正面交鋒。面對奪冠大熱門多明尼加，韓國隊從比賽開局就陷入了令人窒息的絕對劣勢。曾參與2009年經典賽的38歲韓國傳奇左投「韓國怪物」柳賢振掛帥先發，卻慘遭多明尼加星光打線殘酷KO，僅投1.2局就狂失3分黯然退場。而韓國隊在首失分過程中的一次「致命瑕疵傳球」，更在賽後引發韓國媒體的強烈不滿，怒轟根本是在自找死路。二局上半，柳賢振的噩夢正式降臨。他先是保送了首名打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），隨後在只有一出局、一壘有人的情況下，遭到卡米內羅（Junior Caminero）一棒掃出左外野方向的深遠二壘安打。一壘上的小葛雷諾見狀展現驚人拚勁，拔腿狂奔並以頭部滑壘強勢撲進本壘，為多明尼加首開紀錄。這波攻勢宛如打開了韓國隊的水龍頭。在小葛雷諾回本壘的傳球空檔，打者卡米內羅趁機站上三壘，隨後靠著羅德里奎茲（Julio Rodríguez）的游擊滾地球再下一城。接著，柳賢振又面臨兩出局一、二壘有人的危機，最終被小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出右外野適時安打，一口氣丟掉第3分。柳賢振最終僅留下1.2局、被敲3支安打、失掉3分的慘澹成績，無奈退場。韓國隊在二局上的這波大失血，讓韓國媒體《OSEN》在賽後徹底氣炸，更直接將矛頭對準了韓國隊的中繼轉傳守備，直指這是一次致命的「戰犯級瑕疵」。回顧小葛雷諾撲回本壘的關鍵瞬間，當時左外野手將球回傳給游擊手金周元，金周元接球後迅速轉傳給捕手，但這記傳球卻不夠精準，讓小葛雷諾巧妙地閃過觸殺，成功替多明尼加跑回第一分。對此，《OSEN》毫不留情地提出嚴厲質疑：「如果當時金周元傳向本壘的球夠準確，結果到底會變成怎樣？」該媒體憤怒地指出：「從時間點來看，小葛雷諾原本絕對是死在出局邊緣的，但在中繼轉傳的過程中，游擊手金周元不精準的傳球，直接成為了大量失分的破口。只要那球傳得夠準，絕對有十足的把握能將小葛雷諾刺殺出局。」