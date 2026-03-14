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▲孫淑媚（如圖）一改過去靜態唱台語情歌的形象，大跳韓國名曲〈Like Jennie〉，粉絲都讚又凍齡、又火辣。（圖／寬寬整合提供）

2026第三屆高雄櫻花季音樂節昨（13）日在高雄夢時代前廣場熱血開唱！首日進場人數突破2萬人。在眾多強大卡司中，最讓全場沸騰的莫過於本屆的神祕嘉賓、金曲歌后孫淑媚。她挑戰台語、中文、英語三聲道 Rap，更帶來全網敲碗已久的〈Like Jennie〉唱跳橋段，扭動超級纖細的螞蟻腰，嗨翻高雄的夜空，跳完不忘自嘲，真的超喘。先前在網路上被網友大讚撞臉、封為台版Jennie」的孫淑媚，這次真的有備而來。為了高雄櫻花季的舞台，她特別邀請高雄在地實力舞團Monstiez的6位年輕舞者同台助陣，大跳Jennie的名曲〈Like Jennie〉。只見她完全掌握動感舞步，和以往靜態演唱台語歌的形象大不相同。演出結束後，她忍不住在台上直呼：「真的太喘了」，更幽默自嘲自己是「很喘的高雄 Jennie」，超親民的反應逗得全場笑聲不斷，也難怪被大批粉絲力讚，台版Jennie超可愛、超美。除了驚艷全場的唱跳，孫淑媚也帶來了另一份大禮。近期由她參與演出、票房狂破 7 億的國片《陽光女子合唱團》掀起極大話題，其中她在電影裡短短一段 Rap〈姐改 Je Gai〉更是大受歡迎。為了回應影迷的熱烈敲碗，她特地為櫻花季趕工完成了延伸版全新單曲〈Catch Me〉，並在現場首度公開首唱。孫淑媚表示，這是一次高難度任務，從確定與知名音樂人 Gummy B、Sōryo聯手製作到完成，僅僅花了約2週的時間，讓她忍不住大讚：「我們這團隊真的超強！」這也是她人生首度在大型活動演唱Rap，上台前其實緊張萬分，還笑著喊話：「Rapper 不好當，yo～」