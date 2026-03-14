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金州勇士隊正陷入賽季最艱難的黑暗時刻。隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷勢反覆確定至少再休戰10天，加上另一名大將巴特勒（Jimmy Butler）持續缺陣，勇士隊近期慘遭3連敗，戰績下滑至32勝33負，排名已掉至西區第9。總教練科爾（Steve Kerr）受訪時坦言，失去明星球員的勇士隊目前「容錯率極低」，團隊士氣更因戰績壓力而顯得低落。根據NBA知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，柯瑞的右膝傷勢被診斷為「髕骨股骨疼痛症候群」（俗稱跑步膝）。儘管柯瑞近日已恢復場上訓練，並展現極強的復出意願，但他本人將這次傷情形容為「難以預測」。自1月24日首次感到膝蓋不適以來，柯瑞的復原進度已遭遇多次反覆。原本希望在全明星賽後回歸，但因膝蓋反應不如預期，球團與醫療團隊決定採取更謹慎的態度，將缺席時間再延長至少五場比賽，包括接下來對陣灰狼、尼克、塞爾提克等隊的關鍵戰役。面對連續輸給公牛與爵士等戰績後段班球隊，教頭科爾在電台節目中流露出無奈。他表示，在周二輸給公牛的比賽中，球隊在第二節末段被對手打出一波高潮後，士氣就像「洩氣的皮球」一樣低迷。「在沒有Steph與Jimmy的情況下，我覺得我必須承擔更多責任來鼓舞士氣，」科爾說道：「我們現在的容錯率非常低，這很令人沮喪。我們的球員每晚都在努力拼搏，但現實是我們非常需要那兩位明星球員。」記者Anthony Slater分析指出，考慮到下個賽季極可能是「柯瑞時代」的最後一章，勇士球團絕對不希望冒險讓柯瑞提前復出，以免傷勢加重導致長期崩盤。目前勇士已在西區排名中被快艇超越，跌至第9位。若頹勢持續，勇士極有可能必須在附加賽與波特蘭拓荒者進行一場「第9對第10」的一戰定生死。在柯瑞缺陣的近15場比賽中，勇士慘吞10敗，如何在前兩大得分主力歸隊前穩住局勢，將是科爾執教生涯至今最大的考驗。