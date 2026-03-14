高雄櫻花季在在高雄夢時代前廣場登場，且恰好遇上好天氣！今日環境水氣偏少，高雄晴到多雲，且高雄降雨率0%，各地也都是相似的好天氣，不過受到輻射冷卻效應影響，夜晚清晨局部地區跌破10度，提醒民眾參加活動早出晚歸要注意，好天氣會一路持續到下周四，下周五東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降。
今日降溫不降雨！早晚溫差大
天氣風險 WeatherRisk分析師薛皓天提到，周六各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北角及東部雲量偏多，不過天氣都較穩定。氣溫方面，今日氣溫會有稍回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約20~22度，台中以南及台東高溫約23~27度。入夜後受輻射冷卻影響會有明顯降溫，夜間清晨時段各地市區低溫仍有14~16度，局部有12~14度低溫機會，各地平地空曠處、沿海及近山區有10度左右低溫機會。
未來一週好天氣！各地水氣減少、氣溫回升
下周一迎風面北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣；下周二各地可維持晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多；下週三、下周四整體環境仍偏乾，僅迎風面東部有局部短暫陣雨，其餘地區持續維持晴時多雲天氣。
高雄櫻花季今明登場！天氣晴時多雲、降雨機率低
中央氣象署提到，今（14日）高雄白天天氣皆為晴時多雲，降雨機率0%。氣溫17度至23度，感覺稍有寒意至舒適。雖然白天舒適，不過早晚偏涼，出門參加櫻花季要攜帶薄外套以應天氣變化。
🟡一周天氣重點
📌14日（今日）： 各地晴時多雲，清晨夜晚跌破10度
📌15日（周日）：多雲天氣，局部有陽光露臉，氣溫大幅回升
📌16日、17日（周一、周二）：氣溫逐日回升，各地大多為晴到多雲
📌18日、19日（周三、週四）：各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。
📌20日（下周五）： 東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面水氣稍增。
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天氣風險 WeatherRisk分析師薛皓天提到，周六各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北角及東部雲量偏多，不過天氣都較穩定。氣溫方面，今日氣溫會有稍回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約20~22度，台中以南及台東高溫約23~27度。入夜後受輻射冷卻影響會有明顯降溫，夜間清晨時段各地市區低溫仍有14~16度，局部有12~14度低溫機會，各地平地空曠處、沿海及近山區有10度左右低溫機會。
下周一迎風面北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣；下周二各地可維持晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多；下週三、下周四整體環境仍偏乾，僅迎風面東部有局部短暫陣雨，其餘地區持續維持晴時多雲天氣。
高雄櫻花季今明登場！天氣晴時多雲、降雨機率低
中央氣象署提到，今（14日）高雄白天天氣皆為晴時多雲，降雨機率0%。氣溫17度至23度，感覺稍有寒意至舒適。雖然白天舒適，不過早晚偏涼，出門參加櫻花季要攜帶薄外套以應天氣變化。
📌14日（今日）： 各地晴時多雲，清晨夜晚跌破10度
📌15日（周日）：多雲天氣，局部有陽光露臉，氣溫大幅回升
📌16日、17日（周一、周二）：氣溫逐日回升，各地大多為晴到多雲
📌18日、19日（周三、週四）：各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。
📌20日（下周五）： 東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面水氣稍增。