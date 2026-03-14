高雄市長陳其邁於美國時間12日下午率市府訪團拜會亞利桑那州政府，與亞利桑那州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）進行會晤，並與亞利桑那州、熊本縣共同簽署三方經濟交流促進備忘錄（MOU），熊本縣知事木村敬不僅指派副知事竹內信義率團，木村敬也線上出席參與台美日三方簽約，打造台、美、日「半導體戰略三角」 。
陳其邁強調，台積電在三地的投資佈局，不僅是經濟與技術的合作，更具備深遠的政治與戰略意義。因為晶片不僅代表全球最先進的科技實力，更是民主世界的自由象徵。他指出，透過台積電在高雄、亞利桑那與熊本的設廠，三方情誼得以緊密串聯。今天簽署MOU，正式在印太地區確立了關鍵的「半導體戰略三角」，未來將在產業、技術及跨國人才培訓上深化合作，強化全球供應鏈的韌性。
亞利桑那州州長凱蒂·霍布斯除熱烈歡迎來自台灣高雄與日本熊本的城市訪問團，並表示，美國、台灣與日本之間長期建立的夥伴關係，展現了三方對共同優勢與合作價值的堅定承諾。她強調，在全球局勢快速變動的時代，三方更加緊密的合作將有助於打造更安全、穩定且繁榮的未來。
凱蒂·霍布斯也認為，「這項協議正式建立了一個合作框架，使我們三個地區能夠深化夥伴關係、推動創新，並確保未來半導體供應鏈的韌性與安全。我們將創造更多合作機會，促進經濟成長與科技領導地位。」
熊本縣知事木村敬表示，熊本縣與高雄市自2017年締盟以來，雙方在觀光、教育及文化等領域持續深化合作，明年也將迎來締盟10週年。此次熊本縣、高雄市與美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，象徵三地在半導體產業合作上邁出重要一步。木村敬指出，透過此次MOU，三地也將進一步串聯產官學力量，推動跨國產業合作，促進區域經濟發展，並共同提升全球半導體供應鏈的穩定與韌性。
高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，感謝美國亞利桑那州與日本熊本縣的合作夥伴彼此高度信任。行前透過多次視訊會議密集溝通與籌備，凝聚三方合作共識。未來也將持續攜手國際夥伴，開創更多在經濟安全、城市治理與永續發展等領域的交流與合作空間，深化跨國城市間的實質對話與合作。
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熊本縣知事木村敬表示，熊本縣與高雄市自2017年締盟以來，雙方在觀光、教育及文化等領域持續深化合作，明年也將迎來締盟10週年。此次熊本縣、高雄市與美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，象徵三地在半導體產業合作上邁出重要一步。木村敬指出，透過此次MOU，三地也將進一步串聯產官學力量，推動跨國產業合作，促進區域經濟發展，並共同提升全球半導體供應鏈的穩定與韌性。
高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，感謝美國亞利桑那州與日本熊本縣的合作夥伴彼此高度信任。行前透過多次視訊會議密集溝通與籌備，凝聚三方合作共識。未來也將持續攜手國際夥伴，開創更多在經濟安全、城市治理與永續發展等領域的交流與合作空間，深化跨國城市間的實質對話與合作。