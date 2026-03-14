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▲聚焦半導體產業韌性，高雄市長陳其邁、亞利桑那州長霍布斯與熊本縣知事木村敬於完成簽署三方合作備忘錄後，率三方團隊合影留念。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁致贈客製化城市銘版予亞利桑那州長霍布斯（Katie Hobbs），象徵合作新里程碑。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁向線上出席的熊本縣知事木村敬表達致意。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁於美國時間12日下午率市府訪團拜會亞利桑那州政府，與亞利桑那州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）進行會晤，並與亞利桑那州、熊本縣共同簽署三方經濟交流促進備忘錄（MOU），熊本縣知事木村敬不僅指派副知事竹內信義率團，木村敬也線上出席參與台美日三方簽約，打造台、美、日「半導體戰略三角」 。陳其邁強調，台積電在三地的投資佈局，不僅是經濟與技術的合作，更具備深遠的政治與戰略意義。因為晶片不僅代表全球最先進的科技實力，更是民主世界的自由象徵。他指出，透過台積電在高雄、亞利桑那與熊本的設廠，三方情誼得以緊密串聯。今天簽署MOU，正式在印太地區確立了關鍵的「半導體戰略三角」，未來將在產業、技術及跨國人才培訓上深化合作，強化全球供應鏈的韌性。亞利桑那州州長凱蒂·霍布斯除熱烈歡迎來自台灣高雄與日本熊本的城市訪問團，並表示，美國、台灣與日本之間長期建立的夥伴關係，展現了三方對共同優勢與合作價值的堅定承諾。她強調，在全球局勢快速變動的時代，三方更加緊密的合作將有助於打造更安全、穩定且繁榮的未來。凱蒂·霍布斯也認為，「這項協議正式建立了一個合作框架，使我們三個地區能夠深化夥伴關係、推動創新，並確保未來半導體供應鏈的韌性與安全。我們將創造更多合作機會，促進經濟成長與科技領導地位。」熊本縣知事木村敬表示，熊本縣與高雄市自2017年締盟以來，雙方在觀光、教育及文化等領域持續深化合作，明年也將迎來締盟10週年。此次熊本縣、高雄市與美國亞利桑那州共同簽署「經濟交流促進備忘錄」，象徵三地在半導體產業合作上邁出重要一步。木村敬指出，透過此次MOU，三地也將進一步串聯產官學力量，推動跨國產業合作，促進區域經濟發展，並共同提升全球半導體供應鏈的穩定與韌性。高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，感謝美國亞利桑那州與日本熊本縣的合作夥伴彼此高度信任。行前透過多次視訊會議密集溝通與籌備，凝聚三方合作共識。未來也將持續攜手國際夥伴，開創更多在經濟安全、城市治理與永續發展等領域的交流與合作空間，深化跨國城市間的實質對話與合作。