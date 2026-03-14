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▲若日本隊順利晉級四強，日媒預測原定先發的菊池將轉調牛棚待命，改由同為大聯盟好手的菅野智之（圖）掛帥主投。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）決戰舞台正式移師美國邁阿密。尋求二連霸的日本武士隊，將於明（15）日的八強複賽迎戰強敵委內瑞拉。目前預計將由「日本最強王牌」山本由伸掛帥先發。不過，若是日本武士順利挺進4強，接下來的先發輪值卻傳出變數；在預賽「日韓大戰」中表現大走鐘的老將菊池雄星傳出因壓制力不足，恐將面臨「被拔先發、轉調牛棚」的命運。回顧本屆WBC預賽，身為大聯盟現役先發輪值主力的菊池雄星，在第2戰面對宿敵韓國隊時掛帥先發，卻慘遭韓國打線無情狙擊。他在首局就狂挨4支密集安打痛失3分，雖然第3局在被敲2安後驚險守住，但總計3局被敲6安、失3分的成績，讓他在場上顯得完全找不到節奏。日媒毫不留情地點出「致命死穴」，菊池雖然擁有超過150公里的剛猛直球，卻無法有效製造揮空；一旦主要武器滑球被對手鎖定，在「球種偏少」的劣勢下，投球內容就會變得極度掙扎。雖然該場比賽日本打線最終奮起逆轉，但菊池本人對這樣的內容絕對也難以接受。面對進入邁阿密後強度更高的淘汰賽，日本隊的投手調度勢必得更加謹慎。日本體育報的資深編輯就直言：「如果按照原本的輪值順序，準決賽應該是由菊池雄星主投，但看了他對韓國的表現，確實給人一種『不太可靠』的印象。」該名編輯進一步大膽預測日本隊的終極變陣：「目前看來，由菅野智之扛下4強準決賽先發的呼聲極高。至於決賽，日本隊可能會複製2023年奪冠的勝利方程式，採取投手車輪戰。因此，菊池雄星接下來被安排在『中繼牛棚待命』的機率非常大，他在韓國戰的表現，已經直接影響了教練團後續的起用方針。」剛抵達美國邁阿密不久，菊池雄星就在個人Instagram限時動態發布了一張超溫馨的大合照，並寫下：「聚集在『抗時差早餐會』的大家！」照片中，除了菊池之外，還能看到伊藤大海、宮城大彌、大勢等年輕投手群，以及野手牧秀悟、球隊數據分析師艾爾頓（Will Ireton）等人開心聚餐的畫面。儘管在場上的定位可能遭到邊緣化，但這位34歲的大聯盟老將主動揪團吃早餐、協助年輕小將調整生理時鐘，用他成熟的心態與領袖氣質，在場外發揮著無可取代的價值。