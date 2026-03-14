金州勇士隊的傷兵名單再添2人！就在明星後衛柯瑞（Stephen Curry）確定延長傷停時間後，老將格林（Draymond Green）在今（14）日對陣明尼蘇達森林狼的賽前突然爆出背部不適，並在開賽前45分鐘被排除在出賽名單之外，這對正處於連敗低潮的勇士隊無疑是又一記重擊。另外中鋒霍福德（Al Horford）也因為右小腿肌肉緊繃而缺席。
賽前突然退賽 背傷打亂防守佈局
根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，格林在今日比賽開打前不到一小時才被列入傷兵報告，隨後球團便宣佈他因背部傷勢無法上場。在禁區核心缺陣的情況下，勇士預計將依賴波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及新秀波斯特（Quinten Post）來填補防守與組織的空缺。格林的下一次復出機會將是本周日客場挑戰紐約尼克斯的比賽。
關鍵犯規 格林自責：我讓球隊失望了
除了突發的傷病，格林在自己的播客節目中也對先前輸給公牛隊的比賽表達了深切自責。在該場比賽的正規時間最後一秒，勇士領先兩分，格林卻對公牛中鋒史密斯（Jalen Smith）發生致命犯規，送對方上罰球線追平比分，導致勇士最終在延長賽落敗。
「不幸的是，我覺得在對陣公牛的比賽中，我讓隊友們失望了。」格林表示：「那完全是在我可以控制的範圍內，但事情就這樣發生了。在少了那麼多核心戰力的情況下，我們只想給自己贏球的機會，但最近幾晚事與願違。」
戰績跌破五成 季後賽之路愈發艱難
勇士隊目前正處於三連敗陰霾，且接連敗給戰績後段班的爵士與公牛，目前勝率已跌破五成。隨著官方宣布庫里至少還要再休戰10天，例行賽僅剩17場，勇士隊在西區的排名極其危險。
在缺乏領袖坐鎮的情況下，勇士隊如何在一片傷兵潮中挺過接下來的硬仗，並在附加賽卡位戰中生存，將考驗著主帥科爾（Steve Kerr）剩餘的調度智慧。
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根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，格林在今日比賽開打前不到一小時才被列入傷兵報告，隨後球團便宣佈他因背部傷勢無法上場。在禁區核心缺陣的情況下，勇士預計將依賴波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及新秀波斯特（Quinten Post）來填補防守與組織的空缺。格林的下一次復出機會將是本周日客場挑戰紐約尼克斯的比賽。
除了突發的傷病，格林在自己的播客節目中也對先前輸給公牛隊的比賽表達了深切自責。在該場比賽的正規時間最後一秒，勇士領先兩分，格林卻對公牛中鋒史密斯（Jalen Smith）發生致命犯規，送對方上罰球線追平比分，導致勇士最終在延長賽落敗。
「不幸的是，我覺得在對陣公牛的比賽中，我讓隊友們失望了。」格林表示：「那完全是在我可以控制的範圍內，但事情就這樣發生了。在少了那麼多核心戰力的情況下，我們只想給自己贏球的機會，但最近幾晚事與願違。」
戰績跌破五成 季後賽之路愈發艱難
勇士隊目前正處於三連敗陰霾，且接連敗給戰績後段班的爵士與公牛，目前勝率已跌破五成。隨著官方宣布庫里至少還要再休戰10天，例行賽僅剩17場，勇士隊在西區的排名極其危險。
在缺乏領袖坐鎮的情況下，勇士隊如何在一片傷兵潮中挺過接下來的硬仗，並在附加賽卡位戰中生存，將考驗著主帥科爾（Steve Kerr）剩餘的調度智慧。