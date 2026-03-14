輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，中央氣象署已發布「低溫特報」，今（14日）晚間至明（15日）晨桃園至苗栗局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。尤其是白天氣溫回升，日夜溫差大，民眾早出晚歸記得加件外套。
⚠️低溫特報
📍影響時間：15日晨至15日上午
📌黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣
氣象署預報指出，今（14）日大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，日夜溫差大。明（15）日輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，請注意。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
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📍影響時間：15日晨至15日上午
📌黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署