【唐綺陽星座運勢週報3/16-3/22】本週太陽進牡羊，季節轉換進入春分，天氣變化容易引起情緒變動，事情有新的轉折出現，大眾多關注在年輕人、生育及頭角崢嶸等相關話題。週六水星順行，除揭露過去的秘密之外，也展開了療癒的能量。

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星象影響：太陽進牡羊、水星順行

12星座個別影響：

牡羊：合作談判稍感受阻，感情聚少離多宜多溝通
雙子：行事多變容易讓人困擾，感情避免玩笑開過頭
射手：職場上更適合單打獨鬥，感情各自忙碌也安心
魔羯：缺乏資源備感壓力，感情無暇相處略顯疏遠

巨蟹：工作按部就班可再優化，感情用行動照顧對方
天秤：透過表態爭取自身立場，感情中說話宜更柔軟
天蠍：嶄露領導能力帶動局勢，感情有主見不易受影響
水瓶：居家工作接案運勢佳，感情多展現居家生活魅力

金牛：長官緣好順風順水，感情利女不利男需多付出
獅子：療癒助人展現自我價值，感情適合成為照顧者
處女：處理細節能力受肯定，感情上避免標準太高
雙魚：外務機會多適合斜槓，感情多考慮未來的可能

資料來源：唐綺陽占星幫



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