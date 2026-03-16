【唐綺陽星座運勢週報3/16-3/22】本週太陽進牡羊，季節轉換進入春分，天氣變化容易引起情緒變動，事情有新的轉折出現，大眾多關注在年輕人、生育及頭角崢嶸等相關話題。週六水星順行，除揭露過去的秘密之外，也展開了療癒的能量。
星象影響：太陽進牡羊、水星順行
12星座個別影響：
牡羊：合作談判稍感受阻，感情聚少離多宜多溝通
雙子：行事多變容易讓人困擾，感情避免玩笑開過頭
射手：職場上更適合單打獨鬥，感情各自忙碌也安心
魔羯：缺乏資源備感壓力，感情無暇相處略顯疏遠
巨蟹：工作按部就班可再優化，感情用行動照顧對方
天秤：透過表態爭取自身立場，感情中說話宜更柔軟
天蠍：嶄露領導能力帶動局勢，感情有主見不易受影響
水瓶：居家工作接案運勢佳，感情多展現居家生活魅力
金牛：長官緣好順風順水，感情利女不利男需多付出
獅子：療癒助人展現自我價值，感情適合成為照顧者
處女：處理細節能力受肯定，感情上避免標準太高
雙魚：外務機會多適合斜槓，感情多考慮未來的可能
資料來源：唐綺陽占星幫
我是廣告 請繼續往下閱讀
12星座個別影響：
牡羊：合作談判稍感受阻，感情聚少離多宜多溝通
雙子：行事多變容易讓人困擾，感情避免玩笑開過頭
射手：職場上更適合單打獨鬥，感情各自忙碌也安心
魔羯：缺乏資源備感壓力，感情無暇相處略顯疏遠
巨蟹：工作按部就班可再優化，感情用行動照顧對方
天秤：透過表態爭取自身立場，感情中說話宜更柔軟
天蠍：嶄露領導能力帶動局勢，感情有主見不易受影響
水瓶：居家工作接案運勢佳，感情多展現居家生活魅力
金牛：長官緣好順風順水，感情利女不利男需多付出
獅子：療癒助人展現自我價值，感情適合成為照顧者
處女：處理細節能力受肯定，感情上避免標準太高
雙魚：外務機會多適合斜槓，感情多考慮未來的可能
資料來源：唐綺陽占星幫