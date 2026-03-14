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▲美國與韓國正在舉行「自由護盾」聯合軍演。（圖／美聯社／達志影像）

韓國聯合參謀本部今（14）日表示，北韓在下午1時20分向東部海域發射10多枚型號不明的彈道導彈。這是北韓47天再次發射彈道飛彈，也是今年以來第三次。北韓一次性發射10餘枚彈道飛彈相當罕見，且美國總統川普（Donald Trump）在美東時間13日才表示，盼與北韓領導人金正恩對話，北韓隨即發射飛彈，引發外界關注。根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部表示，已加強對北韓監視和警戒，並與美日相關部門緊密合作，韓美情報部門正在分析北韓飛彈的具體參數、飛行距離等數據。韓美情報當局分析認為，北韓此次發射的飛彈可能包括600毫米超大型多管火箭（KN-25），這款武器之前曾在今年1月27日發射過。北韓一直將這款600毫米火箭炮稱為「戰略攻擊手段」，外界解讀這代表它具備搭載核彈頭的能力。北韓也曾聲稱，可以將戰術核彈頭搭載在600毫米火箭炮上，600毫米火箭炮已經成為北韓用來打擊韓國的關鍵手段。由於北韓罕見一次性發射10餘枚彈道飛彈，分析認為，此舉可能意在進行武力示威。川普13日在白宮接見韓國國務總理金民錫時表示，自己與金正恩保持良好關係，認為與金正恩會面是件好事，想知道金正因是否有意願與美國對話。而就在川普釋出盼望對話的正面態度後，北韓卻以發射飛彈回應。另外也有分析認為，北韓此舉是在抗議美國與韓國正在舉行的「自由護盾」聯合軍演，即使韓美已將野外機動訓練（FTX）次數下降至去年的一半，但北韓對於軍演仍感到強烈不滿，之前金與正曾批評這是「侵略預演」，並揚言北韓將會作出強有力的回應，警告可能導致嚴重後果。