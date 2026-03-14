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▲盧秀燕昨拜訪台裔波士頓市長吳弭。（圖／翻攝吳弭臉書，2026.03.14）

台中市長盧秀燕訪美第2日，拜訪波士頓首位台裔女市長吳弭，不僅稱讚她是台灣之光，還說自己深知女性從政有多麼不容易，這次美國行「最想見的人就是她」！兩人在短暫會晤中，交換波士頓免費公車、台中雙十公車的經驗，盧秀燕強調在治理城市時，希望以民生優先。盧秀燕於美東時間13日上午拜訪波士頓市長吳弭，她對吳弭說，「我來美國最想見的人是你，我們都是女性，我知道一路到今天並不容易」。盧秀燕對在場者說，她年紀比吳弭大，知道女性從政有多麼不容易，吳弭無論在家裡的表現、念書、工作都是女性之光，因為她的父母來自台北，她與台灣也很有淵源，也是我們的台灣之光。她並盛讚吳弭對華僑、台灣留學生都非常照顧，自己要代為感謝。盧秀燕在當晚的僑宴中，二度提到與吳弭的會面，她表示2人都是女市長，在治理城市時，希望都能以民生優先，在基礎建設、教育、醫療等盡量做好，讓市民住在城市裡能感覺到自在幸福。吳弭提到波士頓規劃3條免費公車路線，盧秀燕表示台中市的雙十公車是10公里免費，超過10公里只收台幣10元。41歲的吳弭是台灣移民第2代，父母在80年代從台灣移民到美國芝加哥，父親是化學工程師，與妻子剛落戶芝加哥郊外時幾乎不會說英語。作為家中4個孩子的老大，吳弭從小擔任起父母在美的翻譯；出身少數族裔與弱勢族群，讓她看見波士頓由白人男性主導政壇的困境與幽暗角落。哈佛大學法學院畢業的她先是協助民主黨大將華倫參選參議員，靠著助選期間豐富經驗與人脈，成為波士頓第一個亞裔女性市議員，接著再成為波士頓首位有色人種的女性議長。2021年11月，吳弭當選波士頓市長，成為當地首位女性，也是當地首位亞裔美國人市長，去年底順利連任。