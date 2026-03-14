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美國總統川普（Donald Trump）下令轟炸伊朗石油貿易命脈哈爾克島（Kharg Island），在國際油價因中東戰火持續波動之際，川普轟炸哈爾克島似乎將進一步減少市場上的石油供應。對此，華爾街資深分析師、Bianco Research總裁比安科（Jim Bianco）表示，川普此舉就像是「孤注一擲」的豪賭，認為川普陣營可能判斷油價危機難解，因此乾脆提早引爆，若油價下週就衝到每桶200美元，那在美國期中選舉前，還有時間可以讓油價回落。隨著伊朗戰爭不見降溫反而似乎仍在持續升級，越來越多華爾街投行警告長期能源危機可能迫在眉睫。高盛數據顯示，荷姆茲海峽石油流量已從正常的每日1900萬桶驟降至60萬桶；摩根大通警告，下週全球石油供應缺口將逼近每日1200萬桶。伊朗90％以上石油經由哈爾克島出口，哈爾克島是名副其實的伊朗石油貿易心臟，川普選擇此刻轟炸哈爾克島，儘管號稱有「避開」島上的石油基礎設施，但對於石油出口系統仍可能帶來影響，進一步擾亂全球油價。對此，比安科分析川普出手轟炸哈爾克島的背後考量，認為川普陣營可能判斷，要確保荷姆茲海峽通行安全得需要數週，甚至數月時間，而在這段期間，國際油價將會持續上升到足以讓全球經濟窒息的程度，而這是川普政府無法承受的。他們迫切需要立刻採取行動，因此必須做出一個大膽而果斷的舉動，來迫使伊朗迅速讓步。川普也意識到此舉會造成能源市場進一步恐慌，因此他聲稱沒有破壞島上的石油基礎設施，且選在美國時間週五晚上出手，讓市場有週末兩天時間來消化這一訊息。比安科表示，若用橄欖球來比喻，川普就像在嘗試一記「Hail Mary」長傳，這意指在比賽時間所剩無幾的一種孤注一擲式的高風險傳球。比安科解釋說，可以想像川普身邊的政治顧問指出，如果油價注定將不斷上漲，一路進逼每桶200美元，那不如讓這件事下週就發生，油價下週就衝到每桶200美元，這樣在期中選舉之前還有六個月時間可以把油價壓下來。比安科強調，川普現在想要宣告勝利後抽身而退，只會被認為是「TACO（川普總是退縮）」，那樣反而更糟，等於承認伊朗擁有掌控全球經濟命脈的影響力，所以，迫使伊朗讓步是必須的，川普退無可退。