8級強風來了！中央氣象署今（14）日下午16時29分發布最新「陸上強風特報」，今日東北風偏強，14日下午至晚上桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級；且今日越晚會越冷，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今日晚間至明日晨間，桃園至苗栗局部地區有10度以下氣溫。
⚠️強風特報
📌影響時間：14日下午至14日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
黃色燈號注意事項：在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。
⚠️低溫特報
📍影響時間：15日晨至15日上午
📌黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
3月15日各地氣溫
明天（15日）輻射冷卻影響，清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東17至18度，其中桃園至苗栗近山區平地有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖；白天高溫將比週六稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大。
資料來源：中央氣象署
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📌影響時間：14日下午至14日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
⚠️低溫特報
📍影響時間：15日晨至15日上午
📌黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
3月15日各地氣溫
明天（15日）輻射冷卻影響，清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東17至18度，其中桃園至苗栗近山區平地有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖；白天高溫將比週六稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大。