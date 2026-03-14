「2026年新北市萬金石馬拉松」將於3月15日開跑，中央氣象署預報指出，雖明日水氣少、冷空氣減弱，不過由於輻射冷卻影響，清晨局部低溫可達到10度以下，新北市萬里清晨約15度，體感上偏冷，不過明日降雨機率僅10％，跑者可以不用攜帶雨具。而全台天氣在週日白天開始回暖，下週天氣穩定，且下周三（18日）中南部高溫飆回30度，暖如初夏。
「2026年新北市萬金石馬拉松」天氣預報！降雨機率低、會冷
新北市明（15）日天氣晴時多雲，降雨機率低，萬金石馬拉松自清晨6時30分起跑，由於輻射冷卻影響，萬里區低溫15度偏涼，白天才會開始逐漸回溫，整體來看，明日白天天氣從寒冷到舒適，適合戶外運動，不過仍須注意保暖。
氣象署預報指出，其他地區周日也晴到多雲，不過迎風面的東半部、恆春半島有零星短暫雨，同樣要留意清晨輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭低溫約12度至15度，南部、花東16度至17度，桃園至苗栗局部地區有10度以下氣溫機會。白天溫度回升，各地氣溫回到20度以上，西半部24度至26度，東半部23度至24度。
下週放晴好天氣！高溫飆到30度好熱
下周天氣穩定，下週一至下周四（16日至19日）各地晴到多雲，其中周一、周二各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨；西半部高溫回到24度至27度，東部約22度至24度。
下周三、下周四（18日、19日）各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。氣溫進一步回升，北部、東半部24度至26度，中南部高溫可達30度。
下周五東北季風增強！北東降溫轉雨
好天氣只持續到下周四，下周五（20日）將有東北季風增強、鋒面通過，迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。
各地低溫約17度至20度，北部及宜蘭氣溫稍下降，高溫約23度至25度，花東有26度，中南部維持在28度至30度。
下周六（21日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周日東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升。
資料來源：中央氣象署
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新北市明（15）日天氣晴時多雲，降雨機率低，萬金石馬拉松自清晨6時30分起跑，由於輻射冷卻影響，萬里區低溫15度偏涼，白天才會開始逐漸回溫，整體來看，明日白天天氣從寒冷到舒適，適合戶外運動，不過仍須注意保暖。
下週放晴好天氣！高溫飆到30度好熱
下周天氣穩定，下週一至下周四（16日至19日）各地晴到多雲，其中周一、周二各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨；西半部高溫回到24度至27度，東部約22度至24度。
下周三、下周四（18日、19日）各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。氣溫進一步回升，北部、東半部24度至26度，中南部高溫可達30度。
好天氣只持續到下周四，下周五（20日）將有東北季風增強、鋒面通過，迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。
各地低溫約17度至20度，北部及宜蘭氣溫稍下降，高溫約23度至25度，花東有26度，中南部維持在28度至30度。
下周六（21日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周日東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升。