今彩539第115000066期今（14）日晚間8點30分開獎，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月14日（週三）開出的今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，提供給彩迷快速查詢。今彩539開獎直播於每週一至週六晚間8點30分固定進行，頭獎獎金最高達800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法之一，快來看看今晚是否能搖身一變成百萬富翁吧！
🟡3月14日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：20時30分開出。
39樂合彩：20時30分開出。
3星彩：20時30分開出。
4星彩：20時30分開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539玩法、獎金怎麼分配、規則一次看！頭獎最高800萬
今彩539屬於樂透型彩券玩法，投注時需從01至39共39個號碼中自行挑選5個號碼。開獎時，主辦單位會隨機抽出5個號碼作為當期的中獎號碼，只要玩家所選的號碼與當期開出的號碼對中2個以上（含2個），就符合中獎資格。
獎金依對中號碼數量不同而有所差異。對中2個號碼可獲得肆獎50元；對中3個號碼為參獎，獎金300元；若對中4個號碼則為貳獎，可領取2萬元；5個號碼全部命中即為頭獎，單注最高可得800萬元。不過每期頭獎總獎金上限為2400萬元，若同一期出現超過4位頭獎得主，獎金將由得主平均分配，因此每人實際領到的金額可能低於800萬元。
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今彩539：20時30分開出。
39樂合彩：20時30分開出。
3星彩：20時30分開出。
4星彩：20時30分開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539屬於樂透型彩券玩法，投注時需從01至39共39個號碼中自行挑選5個號碼。開獎時，主辦單位會隨機抽出5個號碼作為當期的中獎號碼，只要玩家所選的號碼與當期開出的號碼對中2個以上（含2個），就符合中獎資格。
獎金依對中號碼數量不同而有所差異。對中2個號碼可獲得肆獎50元；對中3個號碼為參獎，獎金300元；若對中4個號碼則為貳獎，可領取2萬元；5個號碼全部命中即為頭獎，單注最高可得800萬元。不過每期頭獎總獎金上限為2400萬元，若同一期出現超過4位頭獎得主，獎金將由得主平均分配，因此每人實際領到的金額可能低於800萬元。