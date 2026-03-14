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2026春分遇龍抬頭、土地公頭牙！豬、兔、羊運勢旺爆 4生肖注意健康

▲2026年春分的交節氣時間落在3月20日晚上10時45分42秒，生肖豬、兔、羊三者形成「亥卯未」三合木局，在春分木氣最強的時候，本命五行容易獲得天地正氣的加持。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

▲2026春分節氣時，生肖牛、羊、狗、龍近期可能較容易出現壓力、焦慮或神經緊張的情況。（圖／記者陳明中攝）

春分開運祕招一次看！買植物、睡飽也可以招好運

▲今年春分在夜晚交節氣，能量轉換的時刻相對敏感，建議提早上床休息，只要在交節氣前好好睡覺就能開運。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026年春分落在3月20日，不僅代表春季過半、晝夜各12小時，也是能量轉換的重要節氣。命理專家柯柏成表示，今年春分恰逢農曆二月初二「龍抬頭」與土地公頭牙，象徵新一年運勢與行動力同步啟動，對求事業、求財或啟動新計畫的人特別有利。命理上春分時節木氣達到高峰，生肖豬、兔、羊形成「亥卯未」三合木局，運勢較旺；而屬土的牛、羊、狗、龍則要注意腸胃與壓力問題，建議春分當天可透過種植綠色植物或擺放香水百合來提升運勢，若想求財、求事業或為新計畫祈願，也可把握這個特殊時機向土地公祈福。柯柏成指出，2026年春分的交節氣時間落在3月20日晚上10時45分42秒。今年春分的特殊之處在於交節氣時間落在夜晚，又與「龍抬頭」與土地公做頭牙重疊，象徵「開端」與「行動力」兩股能量同時疊加。對於想衝刺事業、拚業績或準備啟動新計畫的人而言，被認為是相當關鍵的祈願與規畫時刻。從五行角度來看，春分時節「木氣」達到一年中的高峰。木氣象徵生長、仁愛、生發與旺氣，因此與木氣相合的生肖運勢相對旺盛。柯柏成透露，生肖豬、兔、羊三者形成「亥卯未」三合木局，在春分木氣最強的時候，本命五行容易獲得天地正氣的加持，貴人運較強，在創意、文化、教育領域或新計畫啟動方面，往往會感到特別順利。不過柯柏成也提醒，屬於「土」的生肖在健康方面需要多留意，包括牛、羊、狗與龍。這些生肖近期可能較容易出現腸胃不適，例如消化不良、胃酸過多或食慾不振等狀況，因此建議飲食上避免過多生冷食物，可多攝取山藥、地瓜等黃色食材來養胃。此外，命理上有「木剋土」的說法，而土也象徵思慮，因此這生肖牛、羊、狗、龍近期可能較容易出現壓力、焦慮或神經緊張的情況。同時土主肌肉與筋骨，木則主風與撞擊，在戶外活動時要格外留意安全，避免跌倒或運動傷害，尤其要注意關節保護。至於春分開運方式，柯柏成建議可以順應春分木氣旺盛的特性，為家中增添綠意。例如在春分當天購買一盆新的綠色植物回家，或整理家中的陽台與花圃，象徵啟動生機；也可以準備一束單數朵的香水百合，插在透明花瓶中並擺放於住家東方位置，以提升木氣能量。由於今年春分在夜晚交節氣，能量轉換的時刻相對敏感，因此可在交節氣時間靜心休息，例如打坐、誦經念佛，或提早上床休息。即使沒有相關習慣，只要在交節氣前好好睡覺，也被認為能順應天地節氣變化，吸收陰陽平衡的能量，有助為接下來一整年的運勢做好準備。