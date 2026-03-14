伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），自繼位以來一直沒有公開露面，導致他的生死與健康狀態受到外界廣泛質疑。不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）如今也遭遇類似質疑，納坦雅胡昨（13）日在個人X上發布談話影片，但被網友指出手部動作不自然，影片中多次出現疑似「6根手指」的詭異畫面，被懷疑影片是AI偽造，納坦雅胡本人實際上已經出事。
納坦雅胡在X上分享自己的談話影片，影片中納坦雅胡站在藍色布幕與兩面以色列國旗前，對著前方鏡頭侃侃而談。納坦雅胡在談話中重申打擊伊朗是為了確保以色列的安全，然而，相較於談話內容，網友更關注的是他的手指，因為從影片中可以看到，納坦雅胡頻繁揮舞雙手來加強談話氣勢，但手部動作卻疑似多次出現不自然，似乎有6根手指的詭異畫面。
根據《新德里電視台》報導，6根手指是過去AI繪圖與製造影像時經常犯下的低級錯誤，所以許多網友懷疑談話影片有透過AI偽造。有網友留言表示，「你長了6根手指？還是其實你很久以前就離開我們了？」
美國保守派政治評論員歐文斯（Candace Owens）也表示質疑，「納坦雅胡去哪了？為什麼他的辦公室要發佈虛假的AI影片？」歐文斯認為美國政府恐怕在就伊朗局勢撒謊，因為真實情況可能非常不妙。
報導也指出過去在社群網路上非常活躍的納坦雅胡之子小納坦雅胡（Yair Netanyahu），自3月9號後就沒有再發文。目前，以色列當局並未對於納坦雅胡談話影片是否為AI偽造的發表評論。
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美國保守派政治評論員歐文斯（Candace Owens）也表示質疑，「納坦雅胡去哪了？為什麼他的辦公室要發佈虛假的AI影片？」歐文斯認為美國政府恐怕在就伊朗局勢撒謊，因為真實情況可能非常不妙。
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