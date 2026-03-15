冬天真的要走了！中央氣象署表示，今（15）日各地好天氣，不過清晨夜晚留意輻射冷卻影響，局部地區跌破10度，白天氣溫明顯回升，下周一至下周四也都是好天氣，尤其下周三、下周四北台灣高溫約26度，中南部可能達到30度，不過下周五又有鋒面、東北季風影響，北東略降溫轉濕涼。
3/15今天天氣：各地晴朗好天氣！留意日夜溫差
今（15）日輻射冷卻影響，清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東17至18度，其中桃園至苗栗近山區平地有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖。
白天高溫回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大，建議適時調整穿著；天氣方面，各地大多為晴到多雲，只有在迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖
橘色警戒：中部、雲嘉南、高屏空品區及金門
明天天氣：下週好天氣！高溫飆近30度
下週一至下周四（16日至19日）各地晴到多雲，其中周一、周二各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨；西半部高溫回到24度至27度，東部約22度至24度。
下周三、下周四（18日、19日）各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。氣溫進一步回升，北部及東半部約24度至26度，中南部高溫上看30度。
一周天氣：周五北東又變天！鋒面+東北季風增強
下周五（20日）將有東北季風增強、鋒面通過，迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。
各地低溫約17度至20度，北部及宜蘭氣溫稍下降，高溫約23度至25度，花東有26度，中南部維持在28度至30度。
資料來源：中央氣象署、環境部
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今（15）日輻射冷卻影響，清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東17至18度，其中桃園至苗栗近山區平地有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖。
白天高溫回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大，建議適時調整穿著；天氣方面，各地大多為晴到多雲，只有在迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖
橘色警戒：中部、雲嘉南、高屏空品區及金門
明天天氣：下週好天氣！高溫飆近30度
下週一至下周四（16日至19日）各地晴到多雲，其中周一、周二各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨；西半部高溫回到24度至27度，東部約22度至24度。
下周三、下周四（18日、19日）各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。氣溫進一步回升，北部及東半部約24度至26度，中南部高溫上看30度。
一周天氣：周五北東又變天！鋒面+東北季風增強
下周五（20日）將有東北季風增強、鋒面通過，迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。
各地低溫約17度至20度，北部及宜蘭氣溫稍下降，高溫約23度至25度，花東有26度，中南部維持在28度至30度。