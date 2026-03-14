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印度港口、船務與水道部特別秘書辛哈（Rajesh Kumar Sinha）今（14）日表示，2艘懸掛印度國旗的印度航運公司油輪，順利通過荷姆茲海峽，船上載有9萬2700噸液化石油氣（LPG），預計將在16日和17日陸續抵達印度。這也標誌著，伊朗對於荷姆茲海峽水運的封鎖，出現了一個罕見的例外。綜合外媒報導，印度當局消息人士透露，這次印度油輪成功通行荷姆茲海峽是新德里和德黑蘭之間密集外交努力的成果，整個過程非常謹慎，最終在伊朗與其他當地有影響力國家的配合下，順利達成任務。自2月底美國與以色列聯合打擊伊朗以來，印度外交部長蘇杰生已與伊朗外交部長阿拉格齊（Seyed Araghchi）舉行了四輪會談。本週四，印度總理莫迪（Narendra Modi）也與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）進行了高層對話，以確保印度船隻安全通行。印度表示，目前仍有20多艘懸掛印度國旗的商船停泊在中東水域，之後的目標是讓這些船隻都能順利啟航返抵印度。伊朗駐印度大使法塔里（Mohammad Fathali）今天也表示，德黑蘭當局已允許部分印度船隻通行荷姆茲海峽，但他沒有具體說明會允許多少艘船隻通過。放行印度船隻通行，標誌著伊朗對於荷姆茲海峽的封鎖出現罕見意外，不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊已經強調，與「侵略者」有關的船隻依舊不得在荷姆茲海峽航行，否則就會對其實施打擊。印度與伊朗的關係在這波中東衝突中引發關注，之前有伊朗軍艦在印度洋遭美軍擊沉，之後印度允許另艘伊朗軍艦靠岸，保障其安全，並安排伊朗包機從印度起飛，載回被擊沉軍艦上的罹難者遺體。印度當局表示，提供伊朗軍艦庇護是出於人道主義考量，伊朗駐印度大使法塔里則說，相信印度與伊朗是朋友之邦。