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▲Netflix《航海王》第2季「媽祖護航！草帽海賊大遊行」萬人簇擁梅利號場面壯觀。（圖／Netflix提供）

▲Netflix《航海王》第2季「媽祖護航！草帽海賊大遊行」巨鯨拉布登入高雄港灣。（圖／Netflix提供）

▲Netflix《航海王》第2季草帽海賊團於舞台上熱血演出。（圖／Netflix提供）

▲「喬巴主題行人號誌燈」遍佈高雄街口，提醒行人應留意來往車輛。（圖／Netflix提供）

Netflix真人版大勢影集《航海王》第2季已於Netflix全球上線，草帽海賊團在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。14日在高雄港盛大舉辦台灣獨家活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，吸引大批航海迷與民眾齊聚港都街頭，匯聚超過8萬人！遊行在鎮瀾宮媽祖護航祝福下正式展開，象徵守護航行平安、乘風破浪的精神。隊伍自海邊路與成功二路交叉口出發，一路浩浩蕩蕩前往高雄港16號碼頭。在媽祖團隊啟航之後，由草帽海賊團的經典船隻黃金梅利號率先登場，在梅利號周圍更有著拍打的海浪與梅利號一同前行。今天活動更有許多粉絲換上海賊裝扮熱情參與，從遊行隊伍到港邊碼頭一路人潮滿滿，讓高雄港瞬間化身偉大航道的冒險起點。這次活動最大亮點莫過於「草帽海賊 × 海上守護神」的夢幻聯動，且此為Netflix全球《航海王》行銷活動唯一一場實體遊行。在第2季中成為草帽海賊團的好友巨鯨拉布緊接在梅利號之後，繼續跟隨著梅利號前進。移動的巨鯨拉布更是全球唯一的拉布充氣裝置。巨人族戰士布洛基與東利，以及面積達24平方公尺的巨型海軍旗，也出現在遊行隊伍之中，使在遊行外圍的民眾不停用鏡頭紀錄下這壯觀的一幕。超過千名以上的粉絲更精心準備海賊裝扮前來參與，從魯夫草帽、海賊旗，到直接化身《航海王》經典角色魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士，喬巴，甚至羅賓、Mr. 13、艾斯等角色皆登場。各式角色造型應有盡有，讓整個港邊碼頭彷彿變成一場盛大的海賊嘉年華。《航海王》草帽海賊團、梅利號、巨鯨拉布與巨人布洛基、東利現身港邊成為熱門拍照景點遊行隊伍最終抵達高雄港16、17號碼頭，巨型裝置包含梅利號、鯨魚拉布、巨人布洛基與東利皆抵達舞台。不僅如此，舞台上更驚喜出現《航海王》的五位草帽海賊團成員：魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士，以及備受全球粉絲喜愛的喬巴登台表演，讓整個港邊碼頭變成一場盛大的海賊嘉年華。