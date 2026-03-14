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中東戰事持續，荷姆茲海峽不僅成為全球能源市場最關注的焦點，也是伊朗與美國角力的關鍵戰場。在下令轟炸伊朗石油出口命脈哈爾克島（Kharg Island）後，美國總統川普（Donald Trump）14日表示，許多國家「將與美國一起」派軍艦至荷姆茲海峽展開護航，還點名希望中國、日本、韓國、英國、法國也能參與。川普最新在個人社群媒體Truth Social發文表示，「許多國家，特別是那些受到伊朗企圖關閉荷姆茲海峽影響的國家，將會與美國合作，派遣軍艦前往該地區，以確保海峽保持開放與安全」。川普強調，「我們已經摧毀了伊朗100％的軍事能力，但即使在遭到如此重創的情況下，他們仍然很容易派出一兩架無人機、投放水雷，或是在這條航道沿線、甚至航道內發射近程飛彈」。川普也點名中國、日本、韓國、英國、法國以及「其他受到影響的國家」，希望他們也能派遣軍艦前往該區域，讓荷姆茲海峽不再受到一個已經被徹底「斬首」的國家的威脅。川普稱美國將會繼續不斷猛烈轟炸伊朗沿岸，持續把伊朗的船隻和艦艇擊沉，「我們很快就會讓荷姆茲海峽重新開放、安全且自由通行！」而在稍早的另篇發文，川普則是痛批《紐約時報》和《華爾街日報》等媒體關於美國5架加油機在沙烏地阿拉伯遇襲的報導，稱其為「假新聞」，川普說5架加油機中僅有一架受損較嚴重，其他4架「幾乎沒有受損」，批評媒體相關報導是「捏造的」且毫無意義，痛批媒體病態又瘋狂，「希望我們輸掉這場戰爭」。川普說，「幸運的是，正如我們在2024年偉大且決定性的大選勝利所證明的那樣，我們國家的人民對正在發生的事情的理解，要遠勝於那些假新聞媒體」。