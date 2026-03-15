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在14日舉行的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中，除了多明尼加與韓國的扣倒大戰，美國隊也以5：3擊敗加拿大成功晉級四強。其中最令全場最受矚目的球員莫過於美國隊終結者米勒（Mason Miller），他以突破103.7英里（約167公里）的極速火球連飆3次三振關門，讓美國球迷在社群上瘋狂洗版：「這根本沒人打得到！」而這樣一位超級速球派投手，誰能想到他竟然是糖尿病患者，而且是在確診後才迎來生涯大突破。米勒目前的成就背後，有著一段極為勵志的故事。大學時期的他原本只是個就讀第三級（Division III）學校、球速不到145公里的平凡投手。大二那年，他為了實習接受藥檢，結果樣本因數值異常被旗標標示。實驗室人員告訴他兩個可能：不是他試圖操縱藥檢，就是血糖高得危險。最終米勒被診斷出患有第一型糖尿病，這才解釋了為何他當時體重暴跌、體力不支。然而，這次診斷成了他生涯的轉捩點。透過血糖監測與規律注射胰島素，米勒的身體機能開始飛速成長，體重從155磅增至220磅，球速更從原本的88英里一路飆升破百。他曾笑言：「體重就是動力（Mass is gas）。」本屆經典賽，米勒與兩位賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）、史金恩茲（Paul Skenes）共同組成美國隊的鋼鐵防線。在今日對戰加拿大的比賽中，米勒於第9局登板，火球連發直接封鎖對手反撲。國外論壇Reddit的球迷對此驚嘆不已：「102英里的直球後接一個90英里的滑球，這簡直是犯罪！」、「他這兩顆球的搭配完全是在玩弄打者，甚至有人站著被三振，因為球威太噁心了。」米勒目前不僅是全大聯盟均速最快的投手，更是唯一能穩定投出104英里（約 167.4 公里）的神獸級存在。隨著美國隊晉級四強，下一戰將面對打線實力被評為「史上最強」的多明尼加。面對索托（Juan Soto）與小葛瑞羅（Vladimir Guerrero Jr.）等大聯盟重砲，米勒將承擔關門重任。主帥德羅薩（Mark DeRosa）對這位終結者充滿信心：「米勒具備摧毀任何打線的武器。」這位曾被認為可能因病與職業運動無緣的少年，現在正用他那連監測器都難以捕捉的火球，帶領美國隊邁向冠軍。