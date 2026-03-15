氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（15日）晨最低溫出現在新竹關西鎮7.7度，明日起至下週四（16至19日）各地回暖，但下週五（20日）前後將有一波弱東北季風南下，北台灣、東部轉雨變天，下週日（22）晚間再接續另一波東北季風。
今晨新竹關西7.7度、早晚溫差大！明起回溫暖到下週四
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，臺灣各地幾乎晴朗無雲，東側海上有冷平流減弱後的殘存雲層，無降水回波顯現，各地無降雨。「輻射冷卻」仍帶來低溫，截至5：22本島縣市的平地最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮7.7度，苗栗頭屋鄉8.6度，桃園大溪區9.2度；各地區的平地最低氣溫約在9至12度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；北舒適、中南微熱，早晚氣溫低，日夜溫差大，應注意。明日至週四（16至19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北臺白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。
下週五起連2波東北季風襲台！北台灣、東部變天轉雨
至於下一波天氣轉變，原模擬大致在週五前後（20日）、強度大多偏弱；最新模式模擬週五、弱東北季風南下、北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。
下週六、週日（21、22日）季風減弱、天氣好轉。下週日晚另一股弱東北季風再南下。23、24日季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨。不過，這兩波系統由於強度較弱，各國模式模擬、調整的幅度比較大，需持續觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，臺灣各地幾乎晴朗無雲，東側海上有冷平流減弱後的殘存雲層，無降水回波顯現，各地無降雨。「輻射冷卻」仍帶來低溫，截至5：22本島縣市的平地最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮7.7度，苗栗頭屋鄉8.6度，桃園大溪區9.2度；各地區的平地最低氣溫約在9至12度。
下週五起連2波東北季風襲台！北台灣、東部變天轉雨
至於下一波天氣轉變，原模擬大致在週五前後（20日）、強度大多偏弱；最新模式模擬週五、弱東北季風南下、北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。
下週六、週日（21、22日）季風減弱、天氣好轉。下週日晚另一股弱東北季風再南下。23、24日季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨。不過，這兩波系統由於強度較弱，各國模式模擬、調整的幅度比較大，需持續觀察。