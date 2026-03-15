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民眾黨前主席柯文哲涉京華城案將於本月26日宣判，但他委請律師向法院聲請暫時解除境管，日本神戶市議員上畠寛弘表態日本政府不應允許柯文哲入境，讓日本捲入無謂麻煩，反遭小草出征，甚至在社群上抹他收民進黨的錢。對此，上畠寛弘週六（14日）深夜特別露臉拍影片回擊，強調自己知道日本該重視的夥伴是誰。上畠寛弘透過Threads發布影片和貼文表示，最近有些自稱網紅的人散布陰謀論，說他收了民進黨的錢或被民進黨操控。他必須明確說明，這完全是謠言。上畠寛弘強調，自己是日本自民黨的地方議員，也是神戶市議員。沒有支持民進黨，也沒有支持中國國民黨。支持的是自由、民主與法治的台灣，以及台灣人民本身。上畠寛弘認為，從日本人的角度來看，現在每天對日本主權造成挑戰的是中國。因此，日本自然會重視與重視自由民主並與日本、美國關係良好的力量合作。這只是很自然的判斷。自己只是以日本人的立場表達自己的看法，沒有人指示自己，也沒有任何「劇本」。那些說他被操控的人，其實更像是陰謀論。上畠寛弘表示，在資訊爆炸的時代，每個人都應該培養媒體素養（media literacy），學會判斷資訊的真偽。他也推薦大家讀一本經典著作沃爾特・李普曼《輿論》（Public Opinion）。這本書指出，人們往往不是直接理解現實，而是透過資訊形成「想像中的世界」，並強調這本書就連高中生時期的他也能理解。最後，上畠寛弘重申，自己沒有被任何政黨操控。只是以日本人的立場思考，日本應該重視的夥伴是誰。他認為日本應該珍惜的，是台灣與台灣人民。作為日本政治人物，他也希望繼續為日台友好與兩國發展努力。