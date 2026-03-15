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聖安東尼奧馬刺隊今（15）日在主場迎戰夏洛特黃蜂，迎來當家球星文班亞馬（Victor Wembanyam）的傷癒回歸。這場全聯盟近況最火熱的兩支球隊正面對決，最終在文班亞馬繳出32分、12籃板、8助攻與3阻攻的全面數據帶領下，馬刺以115：102擊退黃蜂，順利重返贏球軌道。這場比賽前，馬刺自2月以來取得17勝2敗的驚人戰績，而黃蜂自2月22日以來也打出8勝3敗的佳績。馬刺在首節就展現強大壓制力，打出一波18比0的猛烈攻勢，期間迫使黃蜂連續投丟13球，早早建立起28：13的領先。半場結束時，馬刺握有59比46的優勢，其中文班亞馬在上半場就攻下18分與8籃板。除了文班亞馬的宰制級表現，馬刺陣中還有多名球員穩定輸出。福克斯（De'Aaron Fox）攻下17分，卡斯特（Stephon Castle）繳出15分與10助攻的雙十成績，強森（Keldon Johnson）與科內特（Luke Kornet）則分別挹注13分與10分。黃蜂並未輕易放棄，第三節靠著新秀克努佩爾（Kon Knueppel）單節狂飆17分（包含3記三分球）展開反撲，將分差追近。第四節剩下9分33秒時，全場拿下黃蜂最高22分的布里吉斯（Miles Bridges）命中三分球，一口氣將落後縮小到僅剩4分。然而馬刺隨即回穩，回敬一波12：0的攻勢，在比賽剩下6分05秒時將領先擴大到104比88，徹底摧毀了黃蜂的反撲希望。文班亞馬在終場前1分12秒投進個人本場第5顆三分球，為比賽畫下完美句點，也一掃前一場因腳踝痠痛缺陣敗給金塊的陰霾。黃蜂方面，板凳出發的懷特（Coby White）貢獻18分，主控鮑爾（LaMelo Ball）也有17分進帳，但球隊的2連勝仍遭斬斷。