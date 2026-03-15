2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽進行中，日本隊今（15）日將迎戰委內瑞拉，派出王牌投手山本由伸擔任先發。他曾透露前輩大谷翔平給出建議「不要做出會讓自己後悔的決定」，像是個暖心的哥哥給予他許多溫暖。而兩人私下互動更宛如親兄弟，近日玩起遊戲「誰先笑出來就輸」的影片，只見大谷翔平秒笑場，輸給山本由伸，影片至今已累積33萬人觀看，紛紛笑虧：「哈哈超幼稚！根本像5歲」、「太調皮了」。
山本由伸曝大谷翔平暖舉 2人互動像親兄弟
山本由伸提到，大谷翔平總像個暖心大哥哥一樣給予支持，告訴他「有什麼需要就來問我」，與對方交談非常舒服，能夠和大谷翔平一起並肩作戰更是意義非凡。而大谷翔平雖是前輩，不過與山本由伸互動卻像是兄弟，大谷曾說：「山本由伸與佐佐木朗希基本上都在看扁我，尤其是由伸。」他們不只是隊友關係，更像是能互虧、互相支持的夥伴。
玩憋笑比賽秒輸山本由伸 影片瘋傳網笑虧：根本5歲
近日山本由伸與大谷翔平一段比賽「誰先笑出來就輸」的遊戲影片，在Threads上引起討論，只見大谷翔平不斷憋笑，誇讚山本由伸「投球姿勢漂亮」、「長得帥」想讓他笑場，但對方始終無動於衷，最後反倒是大谷忍不住笑出來，這場比賽由山本由伸獲勝。
影片曝光後已累積33萬人觀看，網友紛紛笑虧：「平時這麼調皮、愛開玩笑的個性，絕對很快就會破功，忍不住笑的」、「明明就是孩子的爸了，怎麼行為舉止還是像幼稚園小朋友？」、「真美子：不喜歡輕浮的男人」、「好希望這兩個人可以打得長長久久的喔」、「這個組合真的太喜歡」。
事實上，山本由伸2023年加盟道奇隊，雙方簽下12年3億2500萬美金（約104億台幣）的合約，創下當時大聯盟投手史上最高總值紀錄，當時外界好奇大谷翔平是否成為他選擇的關鍵？山本由伸則透露大谷翔平曾給出建議「不要做出會讓自己後悔的決定」，他直言自己最渴望的關鍵是贏球，來到道奇主場觀看比賽後，認為道奇是最接近勝利的球隊，因此選擇加入，能夠跟大谷翔平一起打球，也讓他備感榮幸。
資料來源：ベースボール速報局 YT
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山本由伸提到，大谷翔平總像個暖心大哥哥一樣給予支持，告訴他「有什麼需要就來問我」，與對方交談非常舒服，能夠和大谷翔平一起並肩作戰更是意義非凡。而大谷翔平雖是前輩，不過與山本由伸互動卻像是兄弟，大谷曾說：「山本由伸與佐佐木朗希基本上都在看扁我，尤其是由伸。」他們不只是隊友關係，更像是能互虧、互相支持的夥伴。
近日山本由伸與大谷翔平一段比賽「誰先笑出來就輸」的遊戲影片，在Threads上引起討論，只見大谷翔平不斷憋笑，誇讚山本由伸「投球姿勢漂亮」、「長得帥」想讓他笑場，但對方始終無動於衷，最後反倒是大谷忍不住笑出來，這場比賽由山本由伸獲勝。
影片曝光後已累積33萬人觀看，網友紛紛笑虧：「平時這麼調皮、愛開玩笑的個性，絕對很快就會破功，忍不住笑的」、「明明就是孩子的爸了，怎麼行為舉止還是像幼稚園小朋友？」、「真美子：不喜歡輕浮的男人」、「好希望這兩個人可以打得長長久久的喔」、「這個組合真的太喜歡」。
事實上，山本由伸2023年加盟道奇隊，雙方簽下12年3億2500萬美金（約104億台幣）的合約，創下當時大聯盟投手史上最高總值紀錄，當時外界好奇大谷翔平是否成為他選擇的關鍵？山本由伸則透露大谷翔平曾給出建議「不要做出會讓自己後悔的決定」，他直言自己最渴望的關鍵是贏球，來到道奇主場觀看比賽後，認為道奇是最接近勝利的球隊，因此選擇加入，能夠跟大谷翔平一起打球，也讓他備感榮幸。
資料來源：ベースボール速報局 YT
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