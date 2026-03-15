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▲ 高雄市長陳其邁促成台美產官學六方人才MOU，與亞利桑那州土桑市產官學界進行圓桌會議，指出六方MOU核心目標在於建構穩定且高品質的國際人才庫，共同應對全球供應鏈的快速變遷。（圖／高市府提供）

▲ 亞利桑那南部經貿核心全面對接高雄，皮馬郡府、土桑市、亞利桑那大學及當地企業均出席簽署及圓桌會議，產官學出席陣容堅強，與高雄市政府訪團於指標性歷史建築皮馬郡歷史法院合影留念。（圖／高市府提供）

繼與亞利桑那州政府、日本熊本縣簽署三方經濟交流促進備忘錄（MOU）後，高雄市長陳其邁隨即前往有「光學之谷」之稱的土桑市（Tucson），簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。陳其邁指出，台美日確立半導體戰略三角後，此次簽署六方MOU更象徵高雄與美國產官學界的合作，正式開啟跨國人才培育的合作契機與實質對接。這次簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」的包括亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學（University of Arizona）及國立中山大學與高市府共同在當地指標性歷史建築皮馬郡歷史法院共同簽署。陳其邁指出，台美日確立半導體戰略三角後，此次拜會暨簽署六方MOU更象徵高雄與美國產官學界的合作，由州政府層級進一步落實至地方政府與學術機構，正式開啟跨國人才培育的合作契機與實質對接。亞利桑那南部經貿核心全面對接高雄，產官學陣容堅強。這次六方拜會由亞利桑那州商務廳國際貿易投資執行副總裁費爾南多·加西亞（Fernando Garcia）統籌，皮馬郡府展現高度重視，由監事會主席珍妮佛·艾倫（Jennifer Allen）與會；土桑市作為全美著名的「光學之谷」（Optics Valley），市政經理蒂莫西·索謬爾（Timothy Thomure）亦率領經濟代表與會。學界方面，由亞利桑那大學（University of Arizona, UofA）研究與合作事務資深副校長托馬斯·迪亞茲·德·拉·魯比亞（Tomás Díaz de la Rubia）領軍，匯聚理學院、光學科學學院及國際事務處等多位院長，顯見美方對高雄市政府訪團的重視，以及發展合作的積極期待。陳其邁指出，皮馬郡與土桑市作為全球的光學科技重鎮，高雄則迎來半導體先進製程、並深耕產業長遠轉型。陳其邁強調，半導體產業的競爭力核心在於「人才」與「生態系」，因此，高雄與亞利桑那州的合作正從政府端的政策支持，全面邁向產學研的實質對接。陳其邁進一步表示，六方 MOU核心目標在於建構穩定且高品質的國際人才庫，透過國立中山大學與亞利桑那大學在電機、材料科學及光學領域的強強聯手，結合兩地深厚的產業聚落，將能共同應對全球供應鏈的快速變遷，構築具備高度韌性的跨國半導體生態系。高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，此行市府團隊從亞利桑那州首府鳳凰城深入至南方經貿重鎮土桑市，不僅建立跨太平洋的半導體戰略框架，更與各級地方政府展開務實且深度的對話交流，更透過六方合作機制的建立，實質對接技術研發與人才培育的需求，進一步鞏固台美城市交流與產業合作的長期夥伴關係。