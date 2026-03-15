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由於中東衝突延燒，伊朗持續無差別攻擊海灣國家等多地區，一級方程式賽車（Formula One）官方宣布，原定於4月舉行的巴林戰和沙烏地阿拉伯大獎賽將不會舉辦，意味著四月的F1賽事將處於輪空狀態。根據路透報導，這一官方宣布已在預料之中。由自由媒體集團旗下的國際汽聯（FIA）以及當地賽事廣告商發表聲明稱，與當地主辦方在聲明中表示，這兩場比賽下個月不會由其他賽事替代。報導引述消息人士說法指出，由於物流後勤和天氣因素，今年稍晚重新安排賽事的可能性也不大。雖然官方聲明並未明確排除這一可能，但賽季賽程很可能從原本的24站縮減至22站。F1執行長多梅尼卡利（Stefano Domenicali）坦言，「這是一個艱難的決定，但考慮到目前中東局勢，現階段這樣做無疑是正確的」。巴林站原定於4月12日舉行本季第四站賽事；而沙烏地阿拉伯被安排在隔週舉辦。這兩場比賽都是夜間賽事。美國與以色列對伊朗的攻擊仍在持續，而伊朗的無人機與飛彈也擊中了包括巴林首都麥納瑪在內的中東多個首都城市，車隊人員原本將入住當地飯店。該地區多座機場已經關閉，包括麥納瑪機場。巴林同時也是第五艦隊駐紮所在地，知情人士告訴路透，將賽事器材運往巴林的貨運截止日期原本是3月20日。目前F1正在中國上海比賽，接下來一站將於3月29日在日本舉行。在中東賽事取消後，再下一站將是5月3日的邁阿密，中間將出現長達五週的空檔。FIA表示，雖然曾考慮多個替代場地，但最終決定讓4月賽程輪空。這項決定是在與F1、當地主辦方以及FIA會員車隊充分協商後作出的。來自阿拉伯聯合大公國的FIA主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）在聲明中表示，「FIA始終把群體與同事的安全與福祉放在首位，經過審慎考量，我們在牢記這一責任的情況下作出了這個決定。我們仍然希望該地區能恢復平靜、安全，並盡快回到穩定狀態。」他補充說，「巴林與沙烏地阿拉伯對我們整個賽季的生態非常重要，期待在條件允許時盡快重返這兩個地方」；這兩站賽事對F1與各車隊財務都非常重要。光是巴林的主辦費估計每年約4500萬美元，而沙烏地阿拉伯的費用可能更高。