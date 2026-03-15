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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰八強戰爆發驚人轉折！原本手握3分領先的日本武士隊，在比賽中段遭遇委內瑞拉大聯盟級打線的猛烈轟炸。兩任中繼投手隅田知一郎與伊藤大海接連挨轟，2局就狂失5分遭到逆轉。其中去年澤村賞得主伊藤大海球速驟降至140公里級距，不僅讓對手逆轉超前，更引發全日本球迷對其身體狀況的極度憂慮。日本隊原本在 3局結束時以5：2領先，不料5局上半第二任投手隅田知一郎先被加西亞（Maikel Garcia）敲出2分打點全壘打，領先縮小至1分。6局上半，日本隊換上去年奪下14勝的王牌中繼伊藤大海（Hiromi Itoh），試圖止血，結果卻演變成一場災難。伊藤一上場便接連被擊出安打形成一、三壘有人，隨後面對紅襪隊重砲阿布瑞尤（Wilyer Abreu），一顆146公里的內角高位直球被對方逮個正著，轟出飛越右翼看台、距離約124.7公尺的逆轉3分砲。令球迷最為震驚的是，原本速球能穩定維持在150公里以上的伊藤大海，今日登板球速竟然僅在140公里出頭徘徊。擊出3分砲的那球僅約90.9英里（146 公里），且進壘位置偏高。日本社群平台 X（原推特）瞬間被「伊藤大海」洗版，網友紛紛哀號：「他的直球怎麼變這麼軟弱？」、「這種球速根本不像平時的他」、「在東京巨蛋對韓國就投得不好，調整到底出了什麼問題？」、「委內瑞拉打線太鬼了，稍微失投就直接出牆」。在投手群放火失掉5分後，日本隊以5：7落後進入後半段。雖然日本隊試圖反擊，但委內瑞拉換上左投澤帕（Angel Zerpa）後完全封鎖日本火力。7局下半，大谷翔平在關鍵時刻遭到澤帕三振，日本隊打線已連續被解決10名打者，攻勢陷入嚴重斷層。雖然第5任投手種市篤暉（Atsuki Taneichi）在7局上登板後穩定軍心，用15球止住委內瑞拉攻勢，但留給日本隊反撲的時間已所剩無幾。面對「大聯盟聯軍」般的委內瑞拉，日本隊如何克服2分落後並重新喚醒沉睡的打線，將是接下來兩局的唯一目標。