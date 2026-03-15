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▲ 「2026 臺灣國際蘭展暨花卉科技展」展期進入最後倒數，把握 3月16日前的最後機會，前往農業部花卉創新園區一睹蘭花與 AI 科技結合的璀璨魅力。（圖／南市府提供）

▲ 蘭展期間推出的每日14班的限定專線，讓全家大小能搭乘復古台糖小火車，在悠閒的節奏中體驗深厚的糖鐵文化。（圖／南市府提供）

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」展期進入最後倒數。台南市長黃偉哲誠摯邀請全國民眾，把握3月16日前的最後機會，前往農業部花卉創新園區欣賞蘭花與AI科技結合的精彩展覽。黃偉哲表示，台南春季氣候宜人，民眾賞蘭之餘也可串聯周邊景點，規劃一場結合教育、文化與休閒的春季小旅行。黃偉哲特別推薦，位於展場旁的「烏樹林休閒園區」是鐵道迷與親子旅遊的熱門景點。園區被譽為五分車的故鄉，蘭展期間推出每日14班往返蘭展會場的限定專線，讓遊客搭乘復古台糖小火車，在悠閒節奏中感受糖鐵文化與歷史風貌，是兼具文化與教育意義的特色體驗。黃偉哲也建議，行程也可安排前往被譽為「南台灣草莓故鄉」的善化區體驗採果活動，。民眾在後壁區欣賞蘭花國際魅力之餘，也可順遊善化草莓園或造訪善化啤酒廠等觀光工廠，瞭解台南農業從生產到加工的完整產業鏈。台灣糖業公司指出，持蘭展票根至烏樹林休閒園區參觀，還可享有鐵道博物館門票優惠。園區內也設有互動式地震體驗館，透過寓教於樂的方式，讓孩子在遊玩之餘學習防災知識，成為深受親子喜愛的體驗空間。台糖進一步表示，蘭展期間（至3月16日止）每日共有14班次列車往返烏樹林與蘭展會場。首班列車於上午9時自烏樹林出發，除中午時段外每整點發車，末班車為下午4時；由蘭展會場返回烏樹林的末班車為下午4時30分。蘭展限定五分車來回全票100元、優待票50元，烏樹林車站售票處亦同步販售蘭展門票（每張150元），讓民眾賞花與交通接駁更加便利。台南市政府表示，後壁國際蘭展、烏樹林五分車、白河林初埤木棉花道與關子嶺泥漿溫泉，以及善化草莓產業，皆是台南春季重要的觀光與農業特色。市府邀請全國民眾利用週末走訪台南，透過深度旅遊與戶外體驗，認識台灣在地產業與環境永續的價值。