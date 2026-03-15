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洛杉磯湖人隊今（15）日在主場與丹佛金塊上演了一場驚心動魄的西區強權對決。憑藉里夫斯（Austin Reaves）在常規時間到底前神乎其技地「自投自搶」扳平比分，以及唐西奇（Luka Doncic）在延長賽最後0.5秒的制勝跳投，湖人最終以127：125險勝對手。唐西奇此役不僅寫下NBA歷史新頁，更在最後一刻送出再見封阻，保住球隊勝果。本場比賽雙方互不相讓，戰火一路延燒至第四節末段。在常規時間結束前9.9秒，湖人仍落後3分，里夫斯第一罰命中後，第二罰刻意不進並奮力搶下進攻籃板，隨即拋投得手，奇蹟般地將比分成118平手拖入加時。延長賽最後階段，兩隊戰成125平手，唐西奇展現超級巨星本色，在比賽僅剩0.5秒時投中難度極高的後仰跳投，幫助湖人取得2分領先。隨後金塊隊試圖發動絕殺，但唐西奇親手封蓋了哈達威（Tim Hardaway Jr.）的出手，徹底終結比賽。唐西奇全場狂飆30分11籃板13助攻1抄截與3阻攻。根據統計，這也是他生涯第48次達成「30分級大三元」，追平了對手約基奇（Nikola Jokic），並列NBA歷史第2多。除了唐西奇的史詩級表現，里夫斯今日同樣打出代表作，轟下全隊最高 32 分、7 籃板與 6 助攻；斯馬特（Marcus Smart）挹注 21 分，勒布朗（LeBron James）則穩定貢獻 17 分、6 籃板與 5 助攻。金塊隊方面，約基奇表現依然全能，繳出24分16籃板14助攻的大三元戰績，戈登（Aaron Gordon）也有27分進帳。然而主控穆雷（Jamal Murray）手感冰冷且在加時賽犯滿畢業，成為金塊落敗的主因之一。這場勝利不僅讓湖人取得5連勝（近10場8勝），更讓他們在例行賽對戰金塊的系列賽中取得優勢。目前湖人戰績42勝25負，穩居西區第3種子；金塊則以41勝27負暫居西區第 。湖人隨後將啟程前往休士頓，在週一晚間與杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭隊展開另一場西區卡位焦點戰。