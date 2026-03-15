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山本由伸擁6.5億300坪豪宅 內部設施超奢華

山本由伸穿搭品味掀議 手拿120萬愛馬仕被拍

▲山本由伸（如圖）具有時尚品味，包括香奈兒、LV，還有百萬愛馬仕柏金包都是他的愛。（圖／山本由伸IG @yoshinobu__yamamoto）

日本王牌投手山本由伸今（15）日擔任經典賽8強先發，不僅首局就被轟出全壘打，更達到用球數超過50球的規定。除了場上表現受到全球關注，山本由伸名下財產也掀起熱議，他2023年加盟道奇隊，雙方簽下12年3億2500萬美金（約104億台幣）的合約，身為超級投手，雖在美國擁有6.5億的300坪豪宅、配戴840萬名錶，不過外媒仍打趣形容他「還算節儉」。山本由伸簽下12年3億2500萬美金的合約，創下當時大聯盟投手史上最高總值紀錄。根據外媒《sportskeeda》報導，他在洛杉磯西好萊塢擁有一棟價值高達2100萬美元（約新台幣6.5億）的超級豪宅，內部裝潢、設施都十分頂級，除了有大型游泳池，屋內還設有SPA區、桑拿、按摩室、蒸氣室與冷水池等等，娛樂設施包括撞球桌、家庭劇院，一應俱全。除此之外，山本由伸的穿搭品味也受到熱議，不僅被拍到配戴價值約新台幣840萬元的Richard Mille名錶，私下還愛用女包，包括香奈兒、LV，還有百萬愛馬仕柏金包都是他的愛。山本由伸某次與隊友一同搭機，被發現手上拿著愛馬仕Fray Fray Birkin 35，要價120萬元，與一身的NIKE裝毫無違和。不過，山本由伸有著千萬年薪，雖然豪宅、錶款樣樣都是頂級，不過外媒仍打趣形容：「以他的收入來看，這樣的花費或許還算節儉也說不定。」山本由伸今對上委內瑞拉，第一局就被敲出首打席全壘打，不過他隨即調整狀態，在第四局讓對手三上三下。對此，日本球評黑田博樹山也分析回穩關鍵，認為山本由伸投球時，要把指叉球的狀態調整上來，必須靠曲球來搶下好球數。