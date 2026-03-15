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▲日本隊投手伊藤大海被委內瑞拉打出三分砲，賽後被日本網友惡意竄改維基百科頁面。（圖／翻攝自日本維基百科）

▲伊藤大海的日本維基百科頁面，國籍一度被日本網友惡搞改成委內瑞拉。（圖／翻攝自維基百科）

WBC世界棒球經典賽衛冕冠軍日本隊稍早翻船，以5比8敗給委內瑞拉，史上首度兵敗八強，日職日本火腿鬥士隊王牌投手伊藤大海中繼上場被轟出三分砲，形成比賽關鍵，也終結了日本隊連續四強紀錄。賽後伊藤大海的日本維基百科頁面不斷遭惡意竄改，國籍一度變成委內瑞拉，頁面隨後遭保護處理。日本隊在WBC八強戰對決委內瑞拉，由王牌山本由伸先發，但他開賽就被阿庫尼亞（Ronald Acuna jr.）打出一發陽春彈，一局下半日本頭號球星大谷翔平回敬一發陽春砲，雙方以神仙打架開局。日本在比賽中段靠著阪神虎雙星佐藤輝明與森下翔太接連的二壘安打和三分砲將比數帶到5比2領先，但日本隊總教練井端弘和在中繼投手選擇了西武獅隊的左投隅田知一郎上陣對決一海票委內瑞拉右打，被打出一發兩分砲。六局上來的伊藤大海狀態極差，直球速度僅剩89MPH至91MPH（約143-147公里）遠低於其在日本職棒的均速149.5公里 ，在6局上半被效力波士頓紅襪隊的阿布瑞尤（Wilyer Abreu）夯出一發三分砲，反倒讓日本變成5比7落後，奠定比賽走勢。隨著日本隊首度在WBC八強戰敗下陣來，伊藤大海的日本維基百科個人頁面也遭竄改，不僅國籍一度被改成委內瑞拉，還被打上「WBC敗退のA級戦犯」等語。在歷經多次惡意更改後，日本維基百科已經將伊藤大海的個人頁面暫時以保護處理，限制編輯作業。除了不滿輸球的網友之外，許多日本球迷在社群平台X上也對伊藤大海的狀態頗為關心，伊藤大海是近年日本職棒的「吃局數王」，但今日上場球速遠低於平時水準，讓球迷擔心可能步入近年同樣操勞的讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征後塵。